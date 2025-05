Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a050feee-06b8-4262-a4ac-2920aaf95f06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A teljes rádiós kínálat legnépszerűbb előadójának dalai átlagosan 28 évesek, a legtöbbször játszott dalt pedig egy templomi kórus adja elő.","shortLead":"A teljes rádiós kínálat legnépszerűbb előadójának dalai átlagosan 28 évesek, a legtöbbször játszott dalt pedig...","id":"20250520_Nem-talalna-ki-melyik-magyar-eloado-dalait-jatszottak-a-legtobbszor-a-radiok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a050feee-06b8-4262-a4ac-2920aaf95f06.jpg","index":0,"item":"71ce3c15-f001-4173-8d17-2b03439d8a34","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_Nem-talalna-ki-melyik-magyar-eloado-dalait-jatszottak-a-legtobbszor-a-radiok","timestamp":"2025. május. 20. 14:21","title":"Nem találná ki, melyik magyar előadó dalait játszották a legtöbbször a rádiók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65bf90e-b202-450b-8c35-04745d30de61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez szerint Moszkvához hasonlóan Tel-Aviv is háborús bűnöket követ el katonai műveletei során, ezért kulturálisan is azonos elbírálás alá kellene esnie Európa részéről. Izraelben bekérették a spanyol nagykövetet. ","shortLead":"Pedro Sánchez szerint Moszkvához hasonlóan Tel-Aviv is háborús bűnöket követ el katonai műveletei során, ezért...","id":"20250520_Oroszorszag-utan-Izraelt-is-ki-kellett-volna-zarni-az-Euroviziobol-a-spanyol-miniszterelnok-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65bf90e-b202-450b-8c35-04745d30de61.jpg","index":0,"item":"58392b36-b7cd-4a4a-97e5-111fe06d0b83","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Oroszorszag-utan-Izraelt-is-ki-kellett-volna-zarni-az-Euroviziobol-a-spanyol-miniszterelnok-szerint","timestamp":"2025. május. 20. 15:38","title":"Oroszország után Izraelt is ki kellett volna zárni az Eurovízióból a spanyol miniszterelnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6532c95-92c9-4f31-995d-919a7f6c2c95","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Tévedett a pontos időzítésben, de az történik, amit előre látott – mondta a mesterséges intelligencia napjainkban érezhető hatásairól a Berlinben zajló GITEX Europe konferencián a Nobel-díjas Geoffrey Hinton. A technológia keresztapjaként számon tartott 77 éves informatikatudós azt üzente: érdemes most szétnézni a világban, és megjegyezni, hogy néz ki, mert a változások java csak ezután következik. És közel sem biztos, hogy csak jó dolgok fognak történni.","shortLead":"Tévedett a pontos időzítésben, de az történik, amit előre látott – mondta a mesterséges intelligencia napjainkban...","id":"20250522_gitex-europe-2025-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-ugynokok-szuperintelligencia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6532c95-92c9-4f31-995d-919a7f6c2c95.jpg","index":0,"item":"a782b7af-515b-4fb6-a41b-cadd4b97c181","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_gitex-europe-2025-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-ugynokok-szuperintelligencia-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 06:03","title":"Öt év múlva csak egy primitív vicc lesz, amit ma látunk magunk körül – csak lehet, hogy tíz év múlva már senki nem fog nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f34f9cb-1367-40e5-89d9-be28ee36efc4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mo Chara a Hezbollah zászlaját mutatta fel az egyik londoni fellépésükön.","shortLead":"Mo Chara a Hezbollah zászlaját mutatta fel az egyik londoni fellépésükön.","id":"20250522_Terrorbuncselekmennyel-vadoltak-meg-a-Kneecap-egyik-tagjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f34f9cb-1367-40e5-89d9-be28ee36efc4.jpg","index":0,"item":"c0001f66-41af-4cb9-b9e1-ce3449746930","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Terrorbuncselekmennyel-vadoltak-meg-a-Kneecap-egyik-tagjat","timestamp":"2025. május. 22. 05:45","title":"Terrorbűncselekménnyel vádolták meg a Kneecap egyik tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén még nehezebb helyzetbe kerültek a katások a várható nyugdíj szempontjából. A jelenlegi feltételekből kiindulva 40 év katás munkaviszony után mindössze 29 446 forintos nyugdíjra számíthatnak. ","shortLead":"Idén még nehezebb helyzetbe kerültek a katások a várható nyugdíj szempontjából. A jelenlegi feltételekből kiindulva 40...","id":"20250520_Havi-27-ezer-forint-nyugdijra-szamithatnak-a-katasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"01c8aa5d-0a3f-488f-afb2-86e5e4064c2e","keywords":null,"link":"/kkv/20250520_Havi-27-ezer-forint-nyugdijra-szamithatnak-a-katasok","timestamp":"2025. május. 20. 15:14","title":"Havi 29 ezer forint nyugdíjra számíthatnak a katások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi szabályokkal. Egyebek mellett azzal, milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak, ha a dolgozó alkalmatlannak bizonyul az üzemorvosi vizsgálaton. Milyen feltételekkel lehet kirúgni egy dolgozót? Hogyan oszthatja be a munkáltató a munkavállaló munkaidejét? Ezekről a témákról is szó lesz a HVG Munkajog konferenciáján.","shortLead":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi...","id":"20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d.jpg","index":0,"item":"1945eb0d-a258-453c-a55b-14fc2b2675cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","timestamp":"2025. május. 21. 09:10","title":"Megtévesztő az alacsony munkanélküliség, a dolgozók egyre kiszolgáltatottabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec5c095-1c44-452d-a3b6-b2b427257992","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Többek között Szon Hungmin, a Tottenham csapatkapitánya is érem nélkül ünnepelte a sikert.","shortLead":"Többek között Szon Hungmin, a Tottenham csapatkapitánya is érem nélkül ünnepelte a sikert.","id":"20250522_uefa-erem-europa-liga-tottenham-hotspur-manchester-united","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ec5c095-1c44-452d-a3b6-b2b427257992.jpg","index":0,"item":"8449b5fa-06b2-4e9c-8379-614a75661259","keywords":null,"link":"/sport/20250522_uefa-erem-europa-liga-tottenham-hotspur-manchester-united","timestamp":"2025. május. 22. 12:11","title":"Kínos helyzetbe került az UEFA, nem jutott minden Tottenham-játékosnak érem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok emlékeztették az elnököt, hogy a tárgyalások első fordulója már a múlt héten lezajlott Isztambulban.","shortLead":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok...","id":"20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"07a4dadd-8f20-4d92-8521-7293c3c6a5be","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","timestamp":"2025. május. 20. 19:09","title":"Zavart csönd fogadta, amikor Trump bejelentette, hogy Putyin beleegyezett a tárgyalásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]