[{"available":true,"c_guid":"8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A HVG-nek és Der Standard osztrák napilapnak sikerült kiderítenie, hogy Klimt Afrikai herceg című, a bécsi Wienerroither & Kohlbacher Galéria által 15 millió euróért kínált a festménye Magyarországról került ki, méghozzá a magyar hatóságok megtévesztésével. Kérdés, van-e esély visszaszerezni? ","shortLead":"A HVG-nek és Der Standard osztrák napilapnak sikerült kiderítenie, hogy Klimt Afrikai herceg című, a bécsi...","id":"20250523_der-standard-hvg-gustav-klimt-afrikai-herceg-budapest-becs-wienerroither-kohlbacher-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0.jpg","index":0,"item":"2a960662-f435-4b71-8890-b1b0df0e3393","keywords":null,"link":"/360/20250523_der-standard-hvg-gustav-klimt-afrikai-herceg-budapest-becs-wienerroither-kohlbacher-galeria","timestamp":"2025. május. 23. 15:22","title":"Hogyan találták meg és hogyan veszítette el Magyarország a fekete férfit ábrázoló Gustav Klimt-képet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a9c77f-8c7d-4502-be9e-c97ae81acde2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több száz civil szervezet is azonnali lépéseket követel az Európai Bizottságtól a civileket és a sajtót fenyegető és ellehetetlenítő fideszes törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Több száz civil szervezet is azonnali lépéseket követel az Európai Bizottságtól a civileket és a sajtót fenyegető és...","id":"20250523_Civil-szervezet-szazai-tiltakoznak-az-Europai-Bizottsagnal-a-fidesz-megfelemlitesi-torvenye-ellen-orszagos-tuntetessorozat-is-keszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a9c77f-8c7d-4502-be9e-c97ae81acde2.jpg","index":0,"item":"a53f7793-3651-44e2-9bce-6844697362e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Civil-szervezet-szazai-tiltakoznak-az-Europai-Bizottsagnal-a-fidesz-megfelemlitesi-torvenye-ellen-orszagos-tuntetessorozat-is-keszul","timestamp":"2025. május. 23. 11:34","title":"Civil szervezetek százai tiltakoznak az Európai Bizottságnál a Fidesz megfélemlítési törvénye ellen, országos tüntetéssorozat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét, a tibeti-angol szótárt Kőrösi Csoma Sándor. Zangla akkori királya adott neki szállást palotája egyik kis szobájában, amely romjaiból a Csoma Szobája Alapítvány kezdeményezése nyomán épült újjá. A projekt egyik résztvevője Fehér Anna, aki mesébe illő módon találkozott Zangla hercegével, Stanzin Namgaillal. Tavaly összeházasodtak, így lett hercegné. A kis zanglai királyság India függetlenné válása óta hivatalosan már nem létezik, de a helyiek tisztelik a történelmi családot, így annak továbbra is vannak “uralkodói teendői”. Szeretettel Indiából sorozatunk szerzője Dardzsilingban, a Kőrösi Csoma Sándor sírjánál tartott megemlékezésen találkozott Fehér Annával.","shortLead":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét...","id":"20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400.jpg","index":0,"item":"4b58df5f-3883-4f3d-b9ad-4db3badde44f","keywords":null,"link":"/360/20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","timestamp":"2025. május. 24. 19:52","title":"Ha nincs a megszállott tudós, Kőrösi Csoma Sándor, nem lenne magyar hercegné Kis-Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3429942-0a0a-4ef7-9ec6-61fdb0b9eb6b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Június elején dől el, hogy 2026-ban lecserélik-e a levát.","shortLead":"Június elején dől el, hogy 2026-ban lecserélik-e a levát.","id":"20250523_bulgaria-leva-euro-eurozona-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3429942-0a0a-4ef7-9ec6-61fdb0b9eb6b.jpg","index":0,"item":"22921f01-dc36-40bc-a47a-c4095d47821d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_bulgaria-leva-euro-eurozona-csatlakozas","timestamp":"2025. május. 23. 18:02","title":"Jövőre várhatóan már a bolgárok is euróval fizethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399d6a3-29ef-49ea-9b4d-07221f40aef6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik müzli csomagolásán nem tüntettek fel egy allergént, ami veszélyes lehet az arra érzékenyekre.","shortLead":"Az egyik müzli csomagolásán nem tüntettek fel egy allergént, ami veszélyes lehet az arra érzékenyekre.","id":"20250524_Visszahivott-egy-termeket-a-Drogerie-Markt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399d6a3-29ef-49ea-9b4d-07221f40aef6.jpg","index":0,"item":"b932a408-49c0-453e-99df-ca5d8926418c","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_Visszahivott-egy-termeket-a-Drogerie-Markt","timestamp":"2025. május. 24. 14:25","title":"Visszahívott egy terméket a DM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán úgy látja, 2026 még nyerhető. És ön szerint? Szavazzon!","shortLead":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán...","id":"20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995.jpg","index":0,"item":"bc7edf31-73d7-400e-817e-cfb7d939d818","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 23. 11:33","title":"Török Gábor: Orbánnak a saját érdekében lassan el kellene gondolkodnia a miniszterelnök-jelöltség átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b66840-d7fd-4382-9793-fcf22ae7bd5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátor a minap végignézte, ahogy félresikerült az ünnepélyes vízre bocsátás.","shortLead":"Az észak-koreai diktátor a minap végignézte, ahogy félresikerült az ünnepélyes vízre bocsátás.","id":"20250523_Muholdfelvetelen-Kim-Dzsongun-felborult-hadihajoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31b66840-d7fd-4382-9793-fcf22ae7bd5e.jpg","index":0,"item":"c15b60be-5ff9-412c-820f-d11987b8ae55","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Muholdfelvetelen-Kim-Dzsongun-felborult-hadihajoja","timestamp":"2025. május. 23. 18:06","title":"Műholdfelvételen Kim Dzsongun felborult hadihajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd72fd7b-d114-48a5-8f99-1f8848ac686a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szombaton, úton Nagyvárad felé, Magyar Péter Ártándnál átlépte a határt. A Tisza Párt elnöke azt mondta, pártja tiszteletben tartja a határon túliak szavazati jogát és döntéseit. Kijelentette: „egy a zászló, egy a nemzet”. A több száz fős menet útját csak néha szakította meg egy-egy „brüsszelpetizős” bekiabálás. Kora délután érkezett Magyar Péter a menet élén Nagyváradra, ahol beszédet mondott.","shortLead":"Szombaton, úton Nagyvárad felé, Magyar Péter Ártándnál átlépte a határt. A Tisza Párt elnöke azt mondta, pártja...","id":"20250524_Magyar-Peter-Artand-Nagyvarad-hatar-Nem-szavazatokert-jottunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd72fd7b-d114-48a5-8f99-1f8848ac686a.jpg","index":0,"item":"0a3a48a5-3a11-425b-99d2-afa8b6726fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Magyar-Peter-Artand-Nagyvarad-hatar-Nem-szavazatokert-jottunk-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 10:04","title":"Magyar Péter megérkezett Romániába: „Nem szavazatokért jöttünk, hanem, hogy lemossuk a gyalázatot, mert a miniszterelnök szembe köpte a határon túli magyarokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]