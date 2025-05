Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid beszédet tartott az összetartozásról. ","shortLead":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid...","id":"20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a.jpg","index":0,"item":"6cb2684d-a833-4362-a52f-eac5537ee1a8","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","timestamp":"2025. május. 25. 09:47","title":"Caramel: „Ezek a f*szfejek Oxfordon annyit tanultak meg, hogy kell megosztani az embereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","shortLead":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","id":"20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"6924196c-d9b3-4b78-a754-05c2ecfe4f70","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","timestamp":"2025. május. 26. 08:40","title":"Magyar Péterék újra megpróbálják átadni a gyermekotthonoknak szánt ajándékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymillió lépéses túrája végén Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a HVG stábja is várta az egyre jobban felduzzadó menetet. Az alábbi, közel 40 perces élő közvetítésünkben visszanézheti, milyen volt a hangulat, és kik csatlakoztak a tiszások belvárosi sétájához.","shortLead":"Egymillió lépéses túrája végén Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a HVG stábja is várta az egyre jobban...","id":"20250524_Magyar-Peter-Nagyvaradon-eloben-jelentkezik-a-HVG-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"61ec440d-3908-43ef-9ecb-ebfdbaf9057d","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Magyar-Peter-Nagyvaradon-eloben-jelentkezik-a-HVG-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 12:35","title":"„Már nem a Fidesz diktálja a tempót” – így vette be Magyar Péter Nagyváradot (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","shortLead":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","id":"20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b.jpg","index":0,"item":"5f0b60d7-b605-4742-b834-941088bfaea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","timestamp":"2025. május. 24. 21:14","title":"Titokban forgatott, rezsimellenes iráni film kapta az Arany Pálmát Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad60c6b-45f5-4751-a79f-97550beae5ae","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Érdemes újraértékelni, újraértelmezni Feydeau úrhatnám polgári világát, derül ki az Orlai Produkció előadásából.","shortLead":"Érdemes újraértékelni, újraértelmezni Feydeau úrhatnám polgári világát, derül ki az Orlai Produkció előadásából.","id":"20250525_hvg-Georges-Feydeau-Macskazene-Belvarosi-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad60c6b-45f5-4751-a79f-97550beae5ae.jpg","index":0,"item":"6e448e57-48a8-4d52-8913-766123d3301b","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-Georges-Feydeau-Macskazene-Belvarosi-Szinhaz","timestamp":"2025. május. 25. 15:45","title":"Meglepetés az őrületig fokozódó abszurd fináléban – Georges Feydeau Macskazenéje a Belvárosi Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos Kereskedelmi Szövetség ez alapján kéri az intézkedés kivezetését a kormánytól, akár több lépcsőben is jó nekik.","shortLead":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos...","id":"20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7.jpg","index":0,"item":"43a85b68-3815-4d21-a65f-d660ee7ee12d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","timestamp":"2025. május. 26. 10:08","title":"Tételesen felsorolták a kereskedők, milyen károkat okoz az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 25. 15:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig elgondolkodtató. Ezt írják a lapok.","shortLead":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig...","id":"20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"722e3791-f6e0-4b5f-bd63-f203b0c93670","keywords":null,"link":"/360/20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 25. 10:46","title":"Újabb uniós nyomás Magyarországra, Trump békekudarca – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]