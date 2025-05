Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok napirendjén szerepelt a magyar jogállamiság ügye, különös tekintettel a gyülekezési törvény módosítására és a poloskatörvényre. Bóka János szerint hiába kéri az Európai Bizottság a kormánytól az „átláthatósági” törvénytervezet visszavonását, az egyéni képviselői indítványra, nem pedig kormányjavaslatra került a parlament elé. A magyar kormány egy vétóval koronázta meg a mai napot.","shortLead":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok...","id":"20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee.jpg","index":0,"item":"3c11a40e-393a-44f0-91ef-22a4c4788be5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:16","title":"Bóka János a meghallgatás után: A kormány nem tudja visszavonni az „átláthatósági” törvényt, mert nem ők terjesztették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha előrehozott választásokat ír ki.","shortLead":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha...","id":"20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962.jpg","index":0,"item":"3132b526-fdc7-4d54-a7e7-4474a1a13391","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","timestamp":"2025. május. 28. 11:00","title":"Új alkotmányt írat Erdogan, hogy hatalomban maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f959d-40fd-44e3-aa59-e0523fe0dd35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Friedrich Merz szerint nem megengedhető, hogy az EU döntései egy kisebbségtől függjenek.","shortLead":"Friedrich Merz szerint nem megengedhető, hogy az EU döntései egy kisebbségtől függjenek.","id":"20250526_friedrich-merz-nemet-kancellar-eu-konfliktus-maygarorszag-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7f959d-40fd-44e3-aa59-e0523fe0dd35.jpg","index":0,"item":"b989763e-4692-490e-84d4-2221b5d2c609","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_friedrich-merz-nemet-kancellar-eu-konfliktus-maygarorszag-szlovakia","timestamp":"2025. május. 26. 21:24","title":"Német kancellár: Elkerülhetetlen a konfliktus Magyarországgal és Szlovákiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb66c9-9631-4656-9f86-1fdebfb7e370","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A B+N Referencia Zrt. eredménye 14,5 milliárd forint volt tavaly, a tulajdonosok ennek harmadát ki is vették a cégből.","shortLead":"A B+N Referencia Zrt. eredménye 14,5 milliárd forint volt tavaly, a tulajdonosok ennek harmadát ki is vették a cégből.","id":"20250526_B--N-Referencia-Zrt-takaritas-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek-takaritas-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79bb66c9-9631-4656-9f86-1fdebfb7e370.jpg","index":0,"item":"65e41864-8cef-41bf-ae68-372e872ebb4b","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_B--N-Referencia-Zrt-takaritas-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek-takaritas-MAV","timestamp":"2025. május. 26. 17:00","title":"5 milliárdos osztalékot fizet a NER kedvenc takarítócége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt megötszöröződött, de ha forintban nézzük, akkor közel tízszeresére nőtt. A nettó pénzügyi magyar vagyon 97 ezer milliárd forint, amiből 11 000 milliárd van a leggazdagabb száznál.","shortLead":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt...","id":"20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"015446b9-b80e-4502-ac53-ad71fd081c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","timestamp":"2025. május. 26. 12:52","title":"A leggazdagabb száz embernél van már az összes magyar vagyon 13 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg fellép a Müpában egy különleges formációjával, az Africa Expresszel.","shortLead":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg...","id":"20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a.jpg","index":0,"item":"18a44ace-07aa-458f-901c-1f328406774d","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","timestamp":"2025. május. 26. 13:00","title":"Damon Albarn végre tényleg újra eljön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der Standardnak adott interjúban Gustav Gressel, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia tanára.","shortLead":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der...","id":"20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"9fdc09fe-710e-438f-933d-aaf3df2b832b","keywords":null,"link":"/360/20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 26. 15:06","title":"Osztrák katonai elemző: Trump, az AfD és Musk mind Putyin hasznos idiótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyre nagyobb az elégedetlenség az Unióban azzal szemben, amit a Fidesz művel, de a magyar szavazati jog megvonásához nincs elég támogató. Németország és Franciaország is csatlakozott azokhoz az államokhoz, amelyek nem szeretnék annyiban hagyni, hogy Magyarország nem engedi megtartani az idei Pride-ot. Az új német kancellár, Friedrich Merz az eddigi legkeményebb jelzést küldte. Egy amerikai filozófus szerint az USA a fasizmus útjára lépett. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Egyre nagyobb az elégedetlenség az Unióban azzal szemben, amit a Fidesz művel, de a magyar szavazati jog megvonásához...","id":"20250527_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"177c53d2-6323-4024-8be5-d0c6c38f207c","keywords":null,"link":"/360/20250527_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 27. 10:26","title":"Több témában is előveszi Magyarországot az EU, de a „nukleáris opció” bevetésénél még nem tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]