A végpontok közötti titkosítás régóta alapvetés a WhatsAppban, így az üzeneteket és a hívásokat csak a küldő és a címzett láthatja. Bár már ez is gyakorlatilag feltörhetetlenné teszi a kommunikációt, mindig van tere a további fejlődésnek, és most egy újabb védelmi réteget vezet be a Meta.

A „csevegések speciális adatvédelmi funkciója” egy új beállítás, ami a privát beszélgetésekben és a csoportokban egyaránt elérhető, és segít megakadályozni, hogy mások a WhatsAppon kívülre vigyenek tartalmakat. Ez akkor jöhet jól, amikor az adatok még magasabb szintű védelmére van szükség.

Amikor a beállítás aktív, letilthatja mások számára a csevegések továbbküldését, a médiatartalmak automatikus letöltését a telefonra, valamint az üzenetek MI-funkciókhoz való felhasználását. „Így a csevegés minden résztvevője még inkább biztos lehet abban, hogy az elhangzottakat senki nem osztja meg a csevegésen kívül” – húzza alá a Meta a bejelentésben.



A cég szerint a funkciót akkor a legcélszerűbb használni, amikor olyan csoportokkal beszélget, ahol nem feltétlenül ismer mindenkit közelről, ugyanakkor az elhangzottak bizalmasak – például ha az egészségi problémáiról beszél egy támogató csoportban.

Az újdonságot a beszélgetés nevét megérintve, majd a „Csevegések speciális adatvédelmi funkciója” beállítást alatt élesítheti. A Meta megjegyezte: a jövőben további képességekkel bővülhet a funkció, ami hamarosan mindenki készülékén megjelenik.

