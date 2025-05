Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a","c_author":"Seres Szilvia ","category":"360","description":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra lelhetünk. A feldolgozott adatok révén hálózatok, összefüggések mutathatnak rá a valóság rejtett folyamataira. Azt, hogy fontos-e a művészek, a művészeti intézmények számára az adat, az adatvezéreltség és a hálózatkutatás, jól mutatja, hogy a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé idei „arculatát” egy adatvezérelt kutatás és annak online platformja adja, amelyet Barabási Albert-László és csapata készített el. Ez a Giardini Központi Pavilonjának homlokzatát helyettesíti, az ugyanis felújítása miatt zárva tart.","shortLead":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra...","id":"20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a.jpg","index":0,"item":"e3524d07-caff-44b0-bce5-a26ba301b892","keywords":null,"link":"/360/20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","timestamp":"2025. május. 28. 14:30","title":"Adatművészek Velencében, „Covid-apostolok” Budapesten – interjú Barabási Albert-László hálózatkutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","shortLead":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","id":"20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c.jpg","index":0,"item":"90c9a2a2-629f-4882-a028-b20623c9e133","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","timestamp":"2025. május. 27. 08:35","title":"Közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal trükközhet a kormány, a ZalaZone lehet a minta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással pózolt büszkén.","shortLead":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással...","id":"20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390.jpg","index":0,"item":"b6c35d31-49c6-4b3a-a3e7-8acf5f21e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 28. 13:34","title":"Válasz Online: Idősek lehúzására játszó hálózat vezetőjével pózolt Menczer Tamás a Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2751e35-ed43-4961-a749-47d6dc3cf37c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Viszont meg sem állt miatta.","shortLead":"Viszont meg sem állt miatta.","id":"20250527_Elfelejtette-lehajtani-a-darut-letarolta-a-vasuti-atjarot-Sopronnal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2751e35-ed43-4961-a749-47d6dc3cf37c.jpg","index":0,"item":"cd18be56-2fe9-4d1a-834c-4f6932affa04","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Elfelejtette-lehajtani-a-darut-letarolta-a-vasuti-atjarot-Sopronnal-video","timestamp":"2025. május. 27. 13:24","title":"Elfelejtette lehajtani a darut, letarolta a vasúti átjárót egy teherautós Sopronnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai piactér/kereskedő számos gyakorlata nem felel meg az uniós jognak, gyakran megtéveszti a vásárlókat.","shortLead":"A kínai piactér/kereskedő számos gyakorlata nem felel meg az uniós jognak, gyakran megtéveszti a vásárlókat.","id":"20250527_Az-EU-sulyos-problemakat-talalt-a-Sheinnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7.jpg","index":0,"item":"65e28561-cf24-498f-b9bb-013f161220e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Az-EU-sulyos-problemakat-talalt-a-Sheinnel","timestamp":"2025. május. 27. 13:35","title":"Az EU súlyos problémákat talált a Sheinnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami a legtöbb felhasználónál működhet.","shortLead":"A legutóbbi frissítés komoly fejtörést okozhat sok Galaxy A56-tulajdonosnak. A jó hír, hogy van egy megoldás, ami...","id":"20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556d93b6-c0e9-42a3-9adf-ad240c42fa6b.jpg","index":0,"item":"6a654358-19cd-46cc-a0cd-4ccbc90399f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_samsung-galaxy-a56-frissites-hiba-betoltes","timestamp":"2025. május. 27. 14:03","title":"Nem tölt be a Samsung mobilja frissítés után? Itt a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","shortLead":"A gép meg is lódult a barkácsindítás után, és vitt magával mindent.","id":"20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586bece8-0941-4c2a-b89d-da01ec52fd51.jpg","index":0,"item":"de2092eb-1475-4217-b227-1a3a40e88760","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Csavarhuzoval-inditotta-a-traktort-egy-zalai-ferfi-korhaz-lett-a-vege","timestamp":"2025. május. 28. 14:24","title":"Csavarhúzóval indította a traktort egy zalai férfi, rombolás és kórház lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85360fde-297d-4a1a-b741-280e16b91644","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Tavaly 34 milliárd forint feletti bevételt ért el az állami megrendeléseken rendre jól szereplő Épkar Zrt., de a profitja elmaradt a 2023-astól, azért jutott szépen osztalék is.","shortLead":"Tavaly 34 milliárd forint feletti bevételt ért el az állami megrendeléseken rendre jól szereplő Épkar Zrt., de...","id":"20250527_epkar-zrt-szeivolt-istvan-ner-epitoipar-beszamolo-bevetel-nyereseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85360fde-297d-4a1a-b741-280e16b91644.jpg","index":0,"item":"c65e634d-4322-499e-9118-d98b22ddca60","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_epkar-zrt-szeivolt-istvan-ner-epitoipar-beszamolo-bevetel-nyereseg-profit","timestamp":"2025. május. 27. 14:29","title":"Rekordbevételnek örülhet a NER karcagi építője, aki a Szuverenitásvédelmi Hivatal fölé is tetőt tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]