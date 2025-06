Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1cfb410d-b66b-4c9a-839e-b57dfc884ba5","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Katalógusból kiválasztott egyenorr, kilófaló galandféreg, amputált testrészek – A csúf mostohatestvér főhőse mindent megtesz, hogy a herceg Hamupipőkével szemben őt válassza. A film pedig minden eszközt bevet, hogy nézőjét sokkolja, de az együttérzését kivívnia nem sikerül. Kritika.","shortLead":"Katalógusból kiválasztott egyenorr, kilófaló galandféreg, amputált testrészek – A csúf mostohatestvér főhőse mindent...","id":"20250530_a-csuf-mostohatestver-filmkritika-Szenvtelen-szenvedes-a-szepsegert-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfb410d-b66b-4c9a-839e-b57dfc884ba5.jpg","index":0,"item":"ba021006-58da-4c9a-9c00-dc898074ec4f","keywords":null,"link":"/kultura/20250530_a-csuf-mostohatestver-filmkritika-Szenvtelen-szenvedes-a-szepsegert-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 20:00","title":"Szenvtelen szenvedés a szépségért – megnéztük az év legundorítóbb filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját veszi ki a szerencsejáték-monopóliumból. A tavalyi céges beszámolók alapján a nemzeti tőkések is bármikor kacagva összedobhatnának 50 milliárd forintot. A gazdaság döcög, de marad az árrésstop, a nyugdíjasok áfavisszatérítés helyett utalványt kapnak, és mégsem azonnal lesz minden zsákfaluban ATM, mert a kormány rájött, hogy ez – sem – ilyen egyszerű. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját...","id":"20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080.jpg","index":0,"item":"51539671-b2de-4091-9910-c821ca9b18f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","timestamp":"2025. június. 01. 07:00","title":"És akkor lehet választani, melyik „nemzeti nagytőkés” mentse meg Budapestet a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Végső soron a Mol kiszállása nyírta ki a Fehérvárt, a szponzorpénz 1,5 milliárd forintról 43 millióra esett. A tavalyi veszteséggel alig maradt a szebb napokat látott, immár az elsőosztályból kizúgott klub tartalékából.","shortLead":"Végső soron a Mol kiszállása nyírta ki a Fehérvárt, a szponzorpénz 1,5 milliárd forintról 43 millióra esett. A tavalyi...","id":"20250531_Garancsibol-epp-akkor-tort-ki-az-egyforintos-nagyvonalusag-amikor-elfogy-a-penz-Fehervaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689.jpg","index":0,"item":"3b2075ed-73df-4b4c-9671-5ef81479a43a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Garancsibol-epp-akkor-tort-ki-az-egyforintos-nagyvonalusag-amikor-elfogy-a-penz-Fehervaron","timestamp":"2025. május. 31. 11:15","title":"Garancsiból épp akkor tört ki az egyforintos nagyvonalúság, amikor elfogy a pénz Fehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két évvel ezelőtt még 89 milliós pluszban zárt az 1100 Év Kft., idénre ebből 617 ezer forint maradt Bayer Zsolt cégének mérlegében.","shortLead":"Két évvel ezelőtt még 89 milliós pluszban zárt az 1100 Év Kft., idénre ebből 617 ezer forint maradt Bayer Zsolt cégének...","id":"20250530_bayer-zsolt-1100-ev-kft-beszamolo-eredmeny-profit-szerencsejatek-zrt-tamogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01.jpg","index":0,"item":"df450a0c-93ef-482e-ba0d-5b0135c23d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_bayer-zsolt-1100-ev-kft-beszamolo-eredmeny-profit-szerencsejatek-zrt-tamogatas-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 18:38","title":"Felszívódott Bayer Zsolt cégének profitja, miután tavaly nem kapott támogatást a Szerencsejáték Zrt.-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581e4029-f700-4e65-9eb1-44bbb287b499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetről felvétel készült, e szerint a rendész támadóját egy járókelő közbelépésével sikerült a helyszínen tartani. ","shortLead":"Az esetről felvétel készült, e szerint a rendész támadóját egy járókelő közbelépésével sikerült a helyszínen tartani. ","id":"20250530_bkk-rendesz-dulakodas-blaha-lujza-ter-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581e4029-f700-4e65-9eb1-44bbb287b499.jpg","index":0,"item":"c36e8817-a644-4148-8473-26966d572b57","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_bkk-rendesz-dulakodas-blaha-lujza-ter-video","timestamp":"2025. május. 30. 18:06","title":"Végignézte a kollégája, ahogy földre viszik a BKK-rendészt a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e60aaa6-0956-4403-8278-84a8b1204a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség indoklása nem volt megfelelő, nekik kell állniuk perköltséget is. ","shortLead":"A rendőrség indoklása nem volt megfelelő, nekik kell állniuk perköltséget is. ","id":"20250531_mini-pride-betiltas-kuria-dontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e60aaa6-0956-4403-8278-84a8b1204a9c.jpg","index":0,"item":"b445f8e2-9906-474e-b64e-c0a407ecb383","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_mini-pride-betiltas-kuria-dontes","timestamp":"2025. május. 31. 15:49","title":"A Kúria szerint megalapozatlan volt a mini-Pride rendőrségi betiltása az alaptörvényi újítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel fokozható a teljesítmény a munkahelyeken, sőt ez a tartós üzleti siker alapja – állítja Amy C. Edmondson, a Harvard Üzleti Iskolájának professzora. Mi az a pszichológiai biztonság, hogyan teremthető meg, és mennyire van jelen a magyar munkahelyeken?","shortLead":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel...","id":"20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73.jpg","index":0,"item":"4838e9fc-0577-45c3-8fa9-223912a5e0b3","keywords":null,"link":"/360/20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","timestamp":"2025. május. 30. 19:06","title":"„Nem akarjuk, hogy tudatlannak higgyenek? Ne kérdezzünk!” – kiégés ellen a hibázás kultúrájára lenne szükség a magyar munkahelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja egy új konkurens, a Xiaomi saját fejlesztésű új alkalmazásprocesszora.","shortLead":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja...","id":"20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7.jpg","index":0,"item":"f5dd4ae5-eb5c-41fc-a753-455dde61e8db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","timestamp":"2025. május. 31. 14:03","title":"Androidos mobilok: megszorongatja a Xiaomi processzora a Qualcomm szuperchipjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]