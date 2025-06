Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","shortLead":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","id":"20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f.jpg","index":0,"item":"9fb3b323-f7b5-449a-983c-f7c924f3a853","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","timestamp":"2025. június. 02. 06:41","title":"7 ezer kilométerrel árulnak egy 27 éves remek BMW 528i-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tárcavezető 47 millió forintot vett fel a nyereség terhére.","shortLead":"A tárcavezető 47 millió forintot vett fel a nyereség terhére.","id":"20250602_batidai-vadaszkastely-rekordnyereseg-rekordbevetel-lazar-janos-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"4dc423bf-6256-4b4c-bb17-a638cdf0924d","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_batidai-vadaszkastely-rekordnyereseg-rekordbevetel-lazar-janos-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 16:13","title":"Rekordévet zárt tavaly Lázár Jánosék batidai vadászkastélya, de csak a miniszter kapott osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","shortLead":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","id":"20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09.jpg","index":0,"item":"a328b1d6-525f-4b3a-96b1-6b2208dd7706","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","timestamp":"2025. június. 01. 08:16","title":"Három darabban jön a Stranger Things utolsó évada, bejelentették a premierdátumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt, így nem lehetett ott szombaton a müncheni döntőben, de lélekben mindig apjával marad. A spanyol edző története, aki soha nincs egyedül.","shortLead":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt...","id":"20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5.jpg","index":0,"item":"64bd703f-8948-411a-946e-d44c92eb3f28","keywords":null,"link":"/sport/20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 13:00","title":"A legnagyobb tragédiából merített erőt élete sikeréhez Luis Enrique","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy évekkel ezelőtti ügy gyanúsítottja is beszélt már arról az emberről, akit letartóztattak a nagybani piacon tartott razzia után.","shortLead":"Egy évekkel ezelőtti ügy gyanúsítottja is beszélt már arról az emberről, akit letartóztattak a nagybani piacon tartott...","id":"20250601_nagybani-piac-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"f1d02197-b738-41d2-a844-f68a6ede667a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_nagybani-piac-letartoztatas","timestamp":"2025. június. 01. 16:24","title":"Letartóztatták a nagybani piac egyik legnagyobb befolyású vállalkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","shortLead":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","id":"20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"d7c1f98b-0c1d-4c90-be3f-067c7bd15fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. június. 01. 16:43","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón, íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyiek és az őket segítő önkéntesek védőgátat építettek vasárnap este egy esetleges árhullám megfékezésére.","shortLead":"A helyiek és az őket segítő önkéntesek védőgátat építettek vasárnap este egy esetleges árhullám megfékezésére.","id":"20250602_Nem-keletkeztek-uj-beomlasok-de-a-regiek-tovabb-nottek-a-parajdi-sobanyanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840.jpg","index":0,"item":"c7b49ae0-a4a1-4629-ac60-f3beaeb69733","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Nem-keletkeztek-uj-beomlasok-de-a-regiek-tovabb-nottek-a-parajdi-sobanyanal","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Nem keletkeztek új beomlások, de a régiek tovább nőttek a parajdi sóbányánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604a9e2d-c6c7-437a-a066-1a1c7e4c371b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bernd Kebbel a mosdóba indult, amikor rátámadt a vadállat.","shortLead":"Bernd Kebbel a mosdóba indult, amikor rátámadt a vadállat.","id":"20250602_namibia-oroszlan-oroszlantamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604a9e2d-c6c7-437a-a066-1a1c7e4c371b.jpg","index":0,"item":"4831464a-d97c-4d07-99bb-29800d965214","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_namibia-oroszlan-oroszlantamadas","timestamp":"2025. június. 02. 21:59","title":"Oroszlán tépett szét egy sátrából kilépő turistát Namíbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]