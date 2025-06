Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","shortLead":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","id":"20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143.jpg","index":0,"item":"3328c880-c636-4aa5-99b6-0c9962bb45d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","timestamp":"2025. június. 02. 09:29","title":"Repülőrajt helyett lassan recessziót várnak a magyar cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának történetét.","shortLead":"Magyar Péter felhívást intézett Mészáros Lőrinchez, hogy élő, egyenes adásban is mesélje el meggazdagodásának...","id":"20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"35732df9-2116-4231-96d6-2cfc6d390676","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_magyar-peter-meszaros-lorinc-nyilt-level-valasz-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 22:16","title":"Magyar Péter válaszolt Mészáros Lőrinc levelére: Félek, hogy ezek nem az ön saját gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb7fa2-27d2-4db6-8c65-abc5764f8e45","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ügy fő gyanúsítottja idén szabadul egy német börtönből, de a kislány eltűnése miatt nem tudnak vádat emelni ellene.","shortLead":"Az ügy fő gyanúsítottja idén szabadul egy német börtönből, de a kislány eltűnése miatt nem tudnak vádat emelni ellene.","id":"20250603_madeleine-mccann-kutatas-portugalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0bb7fa2-27d2-4db6-8c65-abc5764f8e45.jpg","index":0,"item":"c7b2ffb6-1679-458c-88b5-a20c878fb290","keywords":null,"link":"/elet/20250603_madeleine-mccann-kutatas-portugalia","timestamp":"2025. június. 03. 11:27","title":"Újabb kutatás kezdődött a 18 éve eltűnt Madeleine McCann után Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzszünetben ezúttal sem sikerült megállapodni.","shortLead":"A tűzszünetben ezúttal sem sikerült megállapodni.","id":"20250602_oroszorszag-ukrajna-haboru-isztambul-targyalas-fogolycsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5.jpg","index":0,"item":"d70b8918-6688-40b4-8822-453ffa1b9344","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_oroszorszag-ukrajna-haboru-isztambul-targyalas-fogolycsere","timestamp":"2025. június. 02. 20:18","title":"Ismét csak fogolycseréig jutottak az oroszok és az ukránok Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9 milliárdos osztalékot vett ki a kormánykommunikációs közbeszerzéseken rendre verhetetlen Balásy Gyula.","shortLead":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9...","id":"20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"84a7b426-d13e-4c3a-b27a-24eb2621d189","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 19:19","title":"Három cégéből összesen 18 milliárd forint osztalékot vett ki a kormány kommunikációs tenderbajnoka, Balásy Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","shortLead":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","id":"20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e.jpg","index":0,"item":"34871a8b-b5e9-426a-a16f-8dfae927431e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Itt az új Xbox-funkció, ami bármilyen kérdésre válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung egy igen nagy frissítéssel az óráihoz, azonban ezt a kedvező hírt beárnyékolja egy kevésbé jó értesülés.","shortLead":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung...","id":"20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3.jpg","index":0,"item":"7e89342f-2388-4b37-aff6-7272664677c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","timestamp":"2025. június. 01. 18:03","title":"Samsung órája van? Akkor jó és rossz hírt is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség biztosítja a területet.","shortLead":"A rendőrség biztosítja a területet.","id":"20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f.jpg","index":0,"item":"67545e54-a543-46bd-91cd-a412bc400464","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg","timestamp":"2025. június. 02. 15:10","title":"Tűzszerészek vonultak ki a Fidesz Lendvay utcai székházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]