[{"available":true,"c_guid":"faf79285-cd65-42ea-8f91-8f6a98173570","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza”, idézte a korábbi kultúráért felelős államtitkár. ","shortLead":"„Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza”, idézte a korábbi kultúráért felelős államtitkár. ","id":"20250525_Caramel-Szegedi-Borfesztival-fszfejek-Oxfordon-Hoppal-Peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf79285-cd65-42ea-8f91-8f6a98173570.jpg","index":0,"item":"1e969403-0b4f-4275-944b-97d7579a9b71","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Caramel-Szegedi-Borfesztival-fszfejek-Oxfordon-Hoppal-Peter-reakcio","timestamp":"2025. május. 25. 15:13","title":"Hoppál Péter közös fotóval és egy tiszás közmondással üzent Caramelnek a f*szfejezős beszéde után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980d06a-fd46-498c-8942-9edb6a021791","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A másolatok és az utángyártott termékek mind megbuktak az ellenőrzésen. ","shortLead":"A másolatok és az utángyártott termékek mind megbuktak az ellenőrzésen. ","id":"20250526_usb-tolto-fogyasztovedelem-forgalombol-kivonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5980d06a-fd46-498c-8942-9edb6a021791.jpg","index":0,"item":"192b5e59-da5a-4fce-a24b-2854eb2e0a28","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_usb-tolto-fogyasztovedelem-forgalombol-kivonas","timestamp":"2025. május. 26. 10:27","title":"USB-töltőket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, majdnem 90 százalékuk nem felelt meg a biztonsági előírásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen a negyedik helyen végzett. ","shortLead":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen...","id":"20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94.jpg","index":0,"item":"58e42165-5c0e-4f1e-a181-5dc12871759b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","timestamp":"2025. május. 25. 19:04","title":"Lando Norris nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df137990-9e01-4e72-b788-08f6dbb8c679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke korábban azzal vádolta meg az erdélyi pártot, hogy annak képviselő kémkednek az Európai Néppártban. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke korábban azzal vádolta meg az erdélyi pártot, hogy annak képviselő kémkednek az Európai Néppártban. ","id":"20250525_rmdsz-magyar-peter-tisza-part-nagyvarad-erdely-kulhoni-magyarok-roman-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df137990-9e01-4e72-b788-08f6dbb8c679.jpg","index":0,"item":"935764f9-1a02-4dcb-abf3-15fcef044d84","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_rmdsz-magyar-peter-tisza-part-nagyvarad-erdely-kulhoni-magyarok-roman-elnokvalasztas","timestamp":"2025. május. 25. 13:12","title":"„A lehallgatások terén nagy tapasztalata van\" – mondta az RMDSZ Magyar Péterről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján dörömböl a szélsőjobb. Mire használja az EU-t Albánia és Szerbia? Az oroszok kiéheztetik Ukrajnát. Az amerikai elnök nem akarja elhinni, hogy a személyisége elég a béke megteremtéséhez Ukrajnában és Izraelben. Témák és vélemények a vilagsajtóból.","shortLead":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján...","id":"20250526_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c6abc06-d47d-4722-a958-6fcaab2af755","keywords":null,"link":"/360/20250526_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 26. 10:57","title":"Személyes bosszú is vezérli Trumpot a Harvard ellen: megveti az akadémiai világot, mert az megveti őt – Die Zeit-elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55a626-0898-477c-a5a1-7627248e36ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 39 éves német nő már korábban is ismert volt a hatóságok előtt: többször is megjelent rendőrőrsökön, mentális betegség egyértelmű jeleit mutatva. A támadás során 18 ember sérült meg.","shortLead":"A 39 éves német nő már korábban is ismert volt a hatóságok előtt: többször is megjelent rendőrőrsökön, mentális...","id":"20250525_Hamburg-keseles-palyaudvar-pszichiatriai-beteg-no-tamado-18-sebesult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e55a626-0898-477c-a5a1-7627248e36ca.jpg","index":0,"item":"c6c039d4-2a28-4ae4-9ad5-295a131932ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Hamburg-keseles-palyaudvar-pszichiatriai-beteg-no-tamado-18-sebesult","timestamp":"2025. május. 25. 16:57","title":"Hamburgi késelés: a támadás előtti napon engedték ki a pszichiátriáról az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","shortLead":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","id":"20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b.jpg","index":0,"item":"a425c630-9047-4f9d-a7c4-49d1c3bbeeb0","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","timestamp":"2025. május. 25. 15:41","title":"Tömeggyűléseket tartanak Varsóban az elnökválasztás második fordulója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","id":"20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"1e40dd9d-ed0e-49be-b7f5-7ad6e80f5e94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","timestamp":"2025. május. 26. 11:25","title":"Tíz magyar felnőttből kilenc anyagi bizonytalanságot érez, és a többség még rosszabb helyzetre számít a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]