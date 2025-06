Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","shortLead":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","id":"20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152.jpg","index":0,"item":"3842aeea-409c-44c8-9a14-64e22c0171bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","timestamp":"2025. június. 04. 15:32","title":"Megvan az engedély: Bulgária jövőre bevezetheti az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2231e05-9c4e-4def-8f8d-91307096e6b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önállósulni látszik az egykori Sofitel szálloda megújításán dolgozó csapat Tiborcz István BDPST-csoportján belül.","shortLead":"Önállósulni látszik az egykori Sofitel szálloda megújításán dolgozó csapat Tiborcz István BDPST-csoportján belül.","id":"20250605_hvg-tiborcz-istvan-bdpst-dunakorzo-sofitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2231e05-9c4e-4def-8f8d-91307096e6b8.jpg","index":0,"item":"27d76e97-8878-4f48-8a7f-352a36ea21a6","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-tiborcz-istvan-bdpst-dunakorzo-sofitel","timestamp":"2025. június. 05. 06:15","title":"A Dunakorzón terjeszkedik Tiborcz István cégcsoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most saját neve alatt, személyes hangvételű levélben válaszol a kritikákra? ","shortLead":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most...","id":"20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4.jpg","index":0,"item":"184fa665-9396-4e6c-aac9-8bbeaa4c9b16","keywords":null,"link":"/360/20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 09:34","title":"„Az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény" – Orbán kérése ellenére Mészáros büszkén vállalja hivalkodó életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER-esekkel is üzleti kapcsolatban álló férfi 30 napig biztosan rács mögött marad.","shortLead":"A NER-esekkel is üzleti kapcsolatban álló férfi 30 napig biztosan rács mögött marad.","id":"20250605_Meghosszabbitottak-a-kemkedessel-gyanusitott-Hollo-Istvan-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"bee99b66-aff7-4225-bc5c-b2a693d360e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Meghosszabbitottak-a-kemkedessel-gyanusitott-Hollo-Istvan-letartoztatasat","timestamp":"2025. június. 05. 13:36","title":"Meghosszabbították a kémkedéssel gyanúsított Holló István letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51279ea-e38e-4e15-bf1e-e698dd6f6a36","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy salátatörvénybe került az egészségügyi intézmények beléptetőkapui és a boltok pénztárainak szabályozása.","shortLead":"Egy salátatörvénybe került az egészségügyi intézmények beléptetőkapui és a boltok pénztárainak szabályozása.","id":"20250605_kotelezo-penztaros-bolt-onkiszolgalo-kassza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e51279ea-e38e-4e15-bf1e-e698dd6f6a36.jpg","index":0,"item":"7608cb9d-7433-4845-b905-fa8c0e3a0b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_kotelezo-penztaros-bolt-onkiszolgalo-kassza","timestamp":"2025. június. 05. 15:49","title":"Kötelező lesz pénztárost alkalmazni a boltokban, nem elég az önkiszolgáló kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b371084-d778-425a-b4fe-ca67dc1b5de1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Stabilabb a forint, nagy a választék, érdemes kifelé kacsintgatni. ","id":"20250604_magyar-vevok-ismet-kulfoldon-keresnek-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b371084-d778-425a-b4fe-ca67dc1b5de1.jpg","index":0,"item":"be8db10d-36c4-4f07-97a3-d5cb6584934a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_magyar-vevok-ismet-kulfoldon-keresnek-autokat","timestamp":"2025. június. 04. 09:45","title":"Visszatért a régi recept: megint külföldön keresgélnek sokan használt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2822aec3-ec5f-4566-839d-5903de943684","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz elnök nem idióta, tudja, hogy nem képes helyreállítani az Orosz Birodalmat vagy a Szovjetuniót. Ő az állam...","id":"20250605_hvg-benjamin-nathans-amerikai-tortenesz-szovjet-orosz-ellenzek-autoriter-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2822aec3-ec5f-4566-839d-5903de943684.jpg","index":0,"item":"f9b4baec-711d-4ba5-8463-73b3d8bd515a","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-benjamin-nathans-amerikai-tortenesz-szovjet-orosz-ellenzek-autoriter-vezetok","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"„Putyin nem nehézsúlyú öklöző, de úgy vív, mintha az lenne"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megszigorították a ritkaföldfémek és mágneses anyagok kivitelét, ami lassan globális ellátási gondokat okoz az autóiparban.","shortLead":"Megszigorították a ritkaföldfémek és mágneses anyagok kivitelét, ami lassan globális ellátási gondokat okoz...","id":"20250605_Leallt-a-Suzuki-Swift-gyartasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f.jpg","index":0,"item":"116c78d3-d990-4791-a1ec-241dae5a80cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_Leallt-a-Suzuki-Swift-gyartasa","timestamp":"2025. június. 05. 11:19","title":"Leállt a Suzuki Swift gyártása a kínai korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]