[{"available":true,"c_guid":"590aa05f-40dc-4787-9820-2382a4deadfa","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvénynek a pedofilokat a melegekkel összemosó módosításai számos ponton sértik az uniós jogot. A főtanácsnok szerint a magyar érvelés alaptalan és elfogadhatatlan.","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvénynek a pedofilokat a melegekkel...","id":"20250605_pedofiltorveny-europai-birosag-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/590aa05f-40dc-4787-9820-2382a4deadfa.jpg","index":0,"item":"1603322e-aad8-405d-9a8b-52fcdbceaf2f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250605_pedofiltorveny-europai-birosag-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 10:36","title":"EU bírósági vélemény a pedofiltörvényről: Magyarország alapvető jogokat tagad meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek támogatást.","shortLead":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek...","id":"20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef.jpg","index":0,"item":"6fb24cfa-8236-46c0-ba7b-23e446b328c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","timestamp":"2025. június. 05. 10:19","title":"Csalók kérnek pénzt az utcán a Heim Pál gyermekkórház nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","shortLead":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","id":"20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834.jpg","index":0,"item":"b1b66239-d422-4636-8a4b-7b07e9084443","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","timestamp":"2025. június. 04. 11:56","title":"Letartóztatták Jeszenszky Géza támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","shortLead":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","id":"20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"17a06fcc-0045-4c79-abf8-7f40b6253f4b","keywords":null,"link":"/sport/20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 05. 08:15","title":"A súlyos BL-döntős vereség után Szaúd-Arábiába szerződött az Inter edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A viszonylag konfliktusmentes május után újra feszült lett a viszony a két állam között. Izrael védelmi minisztere a szíriai elnököt teszi felelőssé a két támadásért. ","shortLead":"A viszonylag konfliktusmentes május után újra feszült lett a viszony a két állam között. Izrael védelmi minisztere...","id":"20250604_Izrael-Sziria-tamadas-fegyveres-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749.jpg","index":0,"item":"f7bebe63-3d3a-4d9f-b8e6-ff5166678b05","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Izrael-Sziria-tamadas-fegyveres-konfliktus","timestamp":"2025. június. 04. 12:14","title":"Izrael szíriai célpontokra támadt, miután két nagyobb lövedék hullott a területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"hvg360","category":"360","description":"John Shattuck, a Harvard korábbi alelnöke szerint Donald Trump az egyetemek vegzálásakor is Orbán Viktor kottájából játszik.","shortLead":"John Shattuck, a Harvard korábbi alelnöke szerint Donald Trump az egyetemek vegzálásakor is Orbán Viktor kottájából...","id":"20250605_Volt-CEU-elnok-Bennunket-modszeresen-kiszoritottak-Magyarorszagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"ddc1cd16-d08a-4dbd-b287-acbf2602c21d","keywords":null,"link":"/360/20250605_Volt-CEU-elnok-Bennunket-modszeresen-kiszoritottak-Magyarorszagrol","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Volt CEU-elnök: Bennünket módszeresen kiszorítottak Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f82d14-1218-4de0-bb52-c704febdc038","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelenleg ez a világ legnagyobb teljesítménysűrűségű elektromosjármű-akkumulátora.","shortLead":"Jelenleg ez a világ legnagyobb teljesítménysűrűségű elektromosjármű-akkumulátora.","id":"20250604_18-masodperces-toltes-Itt-az-uj-szuperakkumulator-ami-atirhatja-a-szabalyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4f82d14-1218-4de0-bb52-c704febdc038.jpg","index":0,"item":"2e368657-e775-4521-9c95-96954fbf471b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_18-masodperces-toltes-Itt-az-uj-szuperakkumulator-ami-atirhatja-a-szabalyokat","timestamp":"2025. június. 04. 15:48","title":"18 másodperc alatt feltölthető autóakku? Itt egy új rendszer, ami átírhatja a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök úgy gondolja, szándékát partnerei is támogatják.","shortLead":"Az ukrán elnök úgy gondolja, szándékát partnerei is támogatják.","id":"20250604_Zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru-drontamadas-beketargyalas-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"e53388a6-ad77-4493-bc91-b5fb92396ce7","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru-drontamadas-beketargyalas-tuzszunet","timestamp":"2025. június. 04. 16:50","title":"Zelenszkij tűzszünetet javasol a Putyin-találkozóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]