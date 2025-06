Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9b3cda2-27ec-4608-a76d-0bea54d2a265","c_author":"Lengyel Tibor - Szabó Yvette","category":"360","description":"„Úgy főznek meg minket, mint a békát” – összegezte találóan Budapest helyzetét Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester. A kormány szisztematikusan az anyagi összeomlás szélére sodorta a fővárost, és a végkifejletet várva szemléli, amint a közgyűlési erők egymásnak feszülnek. Egy új törvény értelmében Budapest anyagi gyámság alá kerülhet, ha pedig jogellenes működésre hivatkozva új helyi választást kell kiírni, az érdekesen megkavarhatja a viszonyokat. ","shortLead":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor helyett valaki más legyen a párt kormányfőjelöltje. Karácsony Gergely főpolgármester tevékenységére utalva azt mondta: ha nem megy, akkor szóljanak, segítünk. A miniszterelnök szerint futótűzként terjedt el vidéken az olcsó drog, Oroszországgal pedig fegyverkorlátozási-megállapodást kell kötni.","shortLead":"Szomorú látni azt a vergődést, ahogy a vezetés nem tud megbirkózni a város mindennapi életének a kihívásaival –...","id":"20250606_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-haboru-gazdasag-inflacio-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e007cee-701f-4d81-9f87-97d96f0e7537.jpg","index":0,"item":"94869d1f-fa81-4dba-b8d0-a95eefcb3d99","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-haboru-gazdasag-inflacio-magyar-peter","timestamp":"2025. június. 06. 07:39","title":"Orbán Viktor: Vannak emberek, akik csak azért, hogy pénzhez jussanak, gonoszságokat követnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19727309-47bc-44fb-bdf4-8f08d16c4c38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyugta vagy számla sem kell, elég, ha a terméket viszik vissza valamelyik áruházba, és a teljes vételárat megkapják a vásárlók. 