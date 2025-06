Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","shortLead":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","id":"20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7.jpg","index":0,"item":"4465b805-5b83-4922-82eb-598b38a8632d","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","timestamp":"2025. június. 06. 09:37","title":"Bencsik András szerint egy politikus szólt le, hogy tegyék ki a Sajtóklubból, miután olyasmit írt róla, ami nem tetszett neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","shortLead":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","id":"20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2.jpg","index":0,"item":"b916b8a5-1251-4be9-bb3a-d9acff6211d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","timestamp":"2025. június. 07. 07:21","title":"Olasz vipera: 8,4 literes motorral vár új gazdára ez a szuperritka Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1295f768-6cc0-478a-bcb5-df8968584d9c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy európai felhasználók körében végzett felmérés eredményei modellektől függetlenül rámutatnak, hogy általában milyen problémák vannak a mobilos portréképekkel.","shortLead":"Egy európai felhasználók körében végzett felmérés eredményei modellektől függetlenül rámutatnak, hogy általában milyen...","id":"20250606_hvg-okostelefonos-portre-mod-problemak-fenyviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1295f768-6cc0-478a-bcb5-df8968584d9c.jpg","index":0,"item":"c25d613e-3835-46a1-b9db-d8796dfc1403","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-okostelefonos-portre-mod-problemak-fenyviszonyok","timestamp":"2025. június. 06. 16:15","title":"Három gond is van az okostelefonnal lőtt portrékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38939f0-1c2f-4891-9e67-ac077629c567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal színpadon.","shortLead":"Ezúttal színpadon.","id":"20250606_Tom-Felton-ismet-eljatssza-Draco-Malfoy-szerepet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c38939f0-1c2f-4891-9e67-ac077629c567.jpg","index":0,"item":"8e104b5b-3709-4f91-b8f2-b15d6630b93a","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Tom-Felton-ismet-eljatssza-Draco-Malfoy-szerepet","timestamp":"2025. június. 06. 12:44","title":"Tom Felton ismét eljátssza Draco Malfoy szerepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminisztert és feleségét a múlt héten támadta meg egy férfi kalapáccsal. ","shortLead":"A volt külügyminisztert és feleségét a múlt héten támadta meg egy férfi kalapáccsal. ","id":"20250606_Hazatert-a-korhazbol-Jeszenszky-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"632bb145-1473-4fe3-92ec-462d07096493","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Hazatert-a-korhazbol-Jeszenszky-Geza","timestamp":"2025. június. 06. 12:36","title":"Kiengedték a kórházból Jeszenszky Gézát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A súlyos eljárási hibát orvosolták, de még így is az Alkotmánybíróságon köthet ki a jogszabály.","shortLead":"A súlyos eljárási hibát orvosolták, de még így is az Alkotmánybíróságon köthet ki a jogszabály.","id":"20250605_torveny-sulyok-veszelyhelyzet-formai-hiba-sulyok-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664.jpg","index":0,"item":"f61571eb-bba7-4e81-86dd-235f5dc2ce6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_torveny-sulyok-veszelyhelyzet-formai-hiba-sulyok-tamas","timestamp":"2025. június. 05. 16:40","title":"Kijavították a törvényt, amit Sulyok visszadobott, de lehet vele egy komoly probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383b366e-caa5-4423-a279-2779e6ecffc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly jegyezték el egymást.","shortLead":"Tavaly jegyezték el egymást.","id":"20250605_Szakitott-Chris-Martin-es-Dakota-Johnson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/383b366e-caa5-4423-a279-2779e6ecffc7.jpg","index":0,"item":"c61868d8-d39b-45ee-bb97-a69386f21354","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Szakitott-Chris-Martin-es-Dakota-Johnson","timestamp":"2025. június. 05. 16:05","title":"Szakított Chris Martin és Dakota Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13232c3c-317d-4f57-9154-73861afd1520","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd válogatottból hiányozni fog a két legjobb támadó, Alexander Isak és Viktor Gyökeres. Marco Rossi a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre jó eredményekkel akar fordulni.","shortLead":"A svéd válogatottból hiányozni fog a két legjobb támadó, Alexander Isak és Viktor Gyökeres. Marco Rossi a szeptemberi...","id":"20250605_kerkez-milos-varga-barnabas-svedorszag-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13232c3c-317d-4f57-9154-73861afd1520.jpg","index":0,"item":"8d629610-e4ca-44d3-962c-888a31d461eb","keywords":null,"link":"/sport/20250605_kerkez-milos-varga-barnabas-svedorszag-valogatott","timestamp":"2025. június. 05. 18:27","title":"Kerkez Milos és Varga Barnabás nem játszik a svédek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]