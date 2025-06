Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"22e74281-2005-4d63-80ac-36b37b52f9e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az éjjel csoportos csapásokat mért az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra, drónösszeszerelő műhelyekre, fegyver- és haditechnika-karbantartási pontokra és lőszerraktárakra – közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az éjjel csoportos csapásokat mért az orosz hadsereg ukrán...","id":"20250607_A-nagy-ukran-drontamadas-utan-drongyarakat-tamadtak-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e74281-2005-4d63-80ac-36b37b52f9e2.jpg","index":0,"item":"87385345-edf9-4a87-a2c5-f1f6c8fcc4db","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_A-nagy-ukran-drontamadas-utan-drongyarakat-tamadtak-az-oroszok","timestamp":"2025. június. 07. 17:21","title":"A nagy ukrán dróntámadás után dróngyárakat támadtak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953342dc-a2ce-4cdc-a0ea-6bbb8a6c904f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap Barcson egy német nő belefulladt a Drávába.","shortLead":"Vasárnap Barcson egy német nő belefulladt a Drávába.","id":"20250608_somogy-fulladas-tuzoltok-drava-barcs-lengyeltoti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/953342dc-a2ce-4cdc-a0ea-6bbb8a6c904f.jpg","index":0,"item":"345cdbd1-1d1b-4b21-9c18-80a978cb5ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_somogy-fulladas-tuzoltok-drava-barcs-lengyeltoti","timestamp":"2025. június. 08. 19:12","title":"Egy hét alatt hárman is vízbe fulladtak Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A budapesti antifa-támadások egyik vádlottjával interjúzott a Spiegel. Mostantól kezdve minden választás létfontosságú lesz Nyugaton – véli Anne Applebaum. A The New York Times vezércikke szerint Trump első négy éve csak kosztümös főpróba volt ahhoz képest, amit jelenleg előad az erkölcsi normák felrúgásának műfajában. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A budapesti antifa-támadások egyik vádlottjával interjúzott a Spiegel. Mostantól kezdve minden választás létfontosságú...","id":"20250608_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"ec2d6c42-45ca-41fc-9280-cf3ea0040ecf","keywords":null,"link":"/360/20250608_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 08. 09:36","title":"Maja T. úgy érzi, az ítélet már megszületett, csak még a bizonyítékokat keresik hozzá – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen úgy, hogy azt mutatja meg, mi van, ha nem jut belőle egy érintésnyi sem. Kritika.","shortLead":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen...","id":"20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620.jpg","index":0,"item":"5700c90a-6cfd-4ebe-b012-43d3aa12dc78","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 20:00","title":"Tenki Réka és Nagy Zsolt kegyetlen, de túl ismerős világba engednek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11c1c1b-8580-4ff9-b7ff-65de10104002","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hetvenezer ember hallgatta a nemrég megválasztott pápa első pünkösdi beszédét a Szent Péter téren. XIV. Leó elődjétől, Ferenc pápától is idézett.","shortLead":"Hetvenezer ember hallgatta a nemrég megválasztott pápa első pünkösdi beszédét a Szent Péter téren. XIV. Leó elődjétől...","id":"20250608_XIV-Leo-papa-punkosd-beszed-szent-peter-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11c1c1b-8580-4ff9-b7ff-65de10104002.jpg","index":0,"item":"89973b73-3f74-466b-bd73-34679d12890b","keywords":null,"link":"/elet/20250608_XIV-Leo-papa-punkosd-beszed-szent-peter-ter","timestamp":"2025. június. 08. 09:11","title":"XIV. Leó pápa: Ne ragadozóként éljünk a világban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8aa34b-26cb-4fc8-90e6-9ef516df0886","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Apró kockára szeletelt szülők és gyerekek – durva családi vitát mutat be Lackfi János Az én hetem című sorozatunkban. A történethez a következő szavakból merített ihletet: takargatnivaló, picsogás, írásbeli, csinnadratta, bugyisajtó.","shortLead":"Apró kockára szeletelt szülők és gyerekek – durva családi vitát mutat be Lackfi János Az én hetem című sorozatunkban...","id":"20250608_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8aa34b-26cb-4fc8-90e6-9ef516df0886.jpg","index":0,"item":"f08a1f38-61d7-497c-a4c5-7f7e3b3f7276","keywords":null,"link":"/360/20250608_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","timestamp":"2025. június. 08. 20:35","title":"Hogy is volt az a házfelrobbantós dolog, amit kihúztunk a listáról? Lehet, hogy mégis be kellene írni! – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fa96a0-4ed7-44c7-b174-f28879b5327c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tűző napra ültették ki a tanulókat, hogy megnézzenek egy koncertet.","shortLead":"A tűző napra ültették ki a tanulókat, hogy megnézzenek egy koncertet.","id":"20250608_diak-rosszul-lett-hoseg-nemzeti-osszetartozas-napja-margitsziget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4fa96a0-4ed7-44c7-b174-f28879b5327c.jpg","index":0,"item":"75ac8d6d-ab1e-4c9b-8a85-2c632001cf2b","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_diak-rosszul-lett-hoseg-nemzeti-osszetartozas-napja-margitsziget","timestamp":"2025. június. 08. 20:41","title":"Több diák is rosszul lett a hőségben a nemzeti összetartozás napján a Margit-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó sem igaz.","shortLead":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó...","id":"20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5.jpg","index":0,"item":"918d5025-4509-407f-b265-49e3281553d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","timestamp":"2025. június. 07. 18:48","title":"Kijev tagadja, hogy elhalasztotta volna a hétvégi fogolycserét és a holttestek átvételét az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]