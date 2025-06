Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","shortLead":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","id":"20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc.jpg","index":0,"item":"b4246357-9233-49f0-9860-2c50f1bcd991","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","timestamp":"2025. június. 09. 15:03","title":"Orbán Viktor helyett Menczer Tamás reagált Magyar Péter kihívására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg360","category":"360","description":"De nem a jó értelemben. ","shortLead":"De nem a jó értelemben. ","id":"20250611_npr-usa-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"99859211-a64f-477e-ae94-762e05f31f0b","keywords":null,"link":"/360/20250611_npr-usa-magyarorszag","timestamp":"2025. június. 11. 07:30","title":"NPR: Egyre több a hasonlóság Amerika és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dae343b-789a-4058-9e02-8bae791f5aa9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy nyereséget ért el Rahimkulovék vállalata, de egy forint osztalékot sem vettek ki belőle.","shortLead":"Nagy nyereséget ért el Rahimkulovék vállalata, de egy forint osztalékot sem vettek ki belőle.","id":"20250610_rahimkulov-kafijat-nyereseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dae343b-789a-4058-9e02-8bae791f5aa9.jpg","index":0,"item":"fcc64d8e-f638-4f07-b142-45ba69226753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_rahimkulov-kafijat-nyereseg-profit","timestamp":"2025. június. 10. 12:31","title":"A húszmilliárd forintot súrolja a leggazdagabb orosz–magyar család cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. 27 könyvajánlónkból ez az utolsó kilenc.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c.jpg","index":0,"item":"99d28ac4-9efc-4c42-a301-eab1d4946dec","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","timestamp":"2025. június. 09. 18:30","title":"„Az írás tíz százalékban ihlet, a maradék kilencven izzadság” – könyvheti HVG-mustra, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7056c5e1-261c-4e5c-8ec2-55f74fe95dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint valójában sokkal jobban áll a Fidesz, mint ahogyan azt az ellenzék hiszi. A Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén azt mondta, hogy szerinte a Tisza mögött Brüsszel, a Soros-hálózat, a külföldi multik, valamint balos oligarchák állnak.","shortLead":"A miniszterelnök szerint valójában sokkal jobban áll a Fidesz, mint ahogyan azt az ellenzék hiszi. A Parlamenti Szalon...","id":"20250611_Orban-Viktor-Gyurcsany-Ferencet-legyoztuk-de-jott-helyette-egy-diszkoliberalis-figura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7056c5e1-261c-4e5c-8ec2-55f74fe95dcc.jpg","index":0,"item":"95147700-6bb9-4e7e-88a3-ca353cc14f02","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Orban-Viktor-Gyurcsany-Ferencet-legyoztuk-de-jott-helyette-egy-diszkoliberalis-figura","timestamp":"2025. június. 11. 08:16","title":"Orbán Viktor: Gyurcsány Ferencet legyőztük, de jött helyette egy diszkóliberális figura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","shortLead":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","id":"20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd.jpg","index":0,"item":"700aa2eb-7e1f-4b29-8693-8745912c4172","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","timestamp":"2025. június. 10. 17:25","title":"A székesfehérvári vonalon történtek miatt egyes járatok vonatszámot váltottak, így nem látszódtak a vonatinformációs rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","shortLead":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","id":"20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687.jpg","index":0,"item":"f0177d4d-e716-4f70-832b-73a13a873be0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","timestamp":"2025. június. 10. 06:42","title":"Már csaknem húsz iráni városban tilos kutyát sétáltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b352cedd-314b-4ba0-b699-b30cad51752b","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Néhány magánintézményben már végeznek robotok felhasználásával térdprotézisműtéteket. Az MI-vel megtámogatott szerkezetek pontosan modellezik, hogy a protézis hogyan illeszkedne a legjobban.","shortLead":"Néhány magánintézményben már végeznek robotok felhasználásával térdprotézisműtéteket. Az MI-vel megtámogatott...","id":"20250609_hvg-terdprotezismutet-magankorhaz-robotika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b352cedd-314b-4ba0-b699-b30cad51752b.jpg","index":0,"item":"7fe26597-c4ee-4214-ace1-e9e42421704c","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-terdprotezismutet-magankorhaz-robotika","timestamp":"2025. június. 09. 12:30","title":"Drága, de pontos: ilyen, amikor robot segíti a térdprotézisműtéteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]