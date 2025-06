Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3143d617-184c-42a4-a8dd-82c49dafef5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Mi már látjuk, mekkora ajándék az, hogy versenyezhetünk. Az is egy ünnep, hogy rajthoz tudunk állni, mert nem mindig volt ez így” – mondja Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok a Penge podcastban, ahol a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak és Kenyeres András mentáltrénernek arról is mesél, milyen apróságon múlt, hogy parasportoló vált belőle, miben más a hangulat és a közeg a paralimpián, mint az olimpián, és hogyan tudja összeegyeztetni, hogy a sport mellett a Testnevelési Egyetemen oktat.","shortLead":"„Mi már látjuk, mekkora ajándék az, hogy versenyezhetünk. Az is egy ünnep, hogy rajthoz tudunk állni, mert nem mindig...","id":"20250614_penge-podcast-ekler-luca-szilagyi-aron-kenyeres-andras-parasport-interju-stresszkezeles-teljesitmenyszorongas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3143d617-184c-42a4-a8dd-82c49dafef5b.jpg","index":0,"item":"a8db8ae3-4ce7-4da4-bf9d-7a593e8d7110","keywords":null,"link":"/elet/20250614_penge-podcast-ekler-luca-szilagyi-aron-kenyeres-andras-parasport-interju-stresszkezeles-teljesitmenyszorongas-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 07:00","title":"„Évek óta éreztem, hogy valami vár rám” – Ekler Luca paralimpiai bajnok a Penge podcastban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c0fea9-2f9c-4385-bf3d-85875ad5c37e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az új pápa csak a ruházatában követi-e a konzervatívabb vonalat.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az új pápa csak a ruházatában követi-e a konzervatívabb vonalat.","id":"20250613_XIV-Leo-a-hagyomanyos-papadivatra-eskuszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0c0fea9-2f9c-4385-bf3d-85875ad5c37e.jpg","index":0,"item":"22b5eb37-281e-4429-8284-d326b9ad508e","keywords":null,"link":"/elet/20250613_XIV-Leo-a-hagyomanyos-papadivatra-eskuszik","timestamp":"2025. június. 13. 10:50","title":"XIV. Leó a hagyományosabb pápadivatra esküszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60540ac3-7393-4a8e-b8d8-43852ac6691d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"António Guterres szerint Izrael lépése „katonai eszkalációt” jelent, ami veszélyezteti az iráni atomprogramról folyó tárgyalásokat.","shortLead":"António Guterres szerint Izrael lépése „katonai eszkalációt” jelent, ami veszélyezteti az iráni atomprogramról folyó...","id":"20250613_ensz-antonio-gutteres-izrael-iran-tamadas-nemzetkozi-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60540ac3-7393-4a8e-b8d8-43852ac6691d.jpg","index":0,"item":"b67712b9-af62-4b22-928f-01fc7e1618d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_ensz-antonio-gutteres-izrael-iran-tamadas-nemzetkozi-reakcio","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Az ENSZ főtitkára elítélte Izrael Irán elleni támadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint több mint 100 drón indult meg Iránból az ország felé.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint több mint 100 drón indult meg Iránból az ország felé.","id":"20250613_iran-izrael-dron-bombazas-legicsapas-tamadas-valaszcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"dc104cca-30e3-456a-a3c5-e9c1b58d96ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-dron-bombazas-legicsapas-tamadas-valaszcsapas","timestamp":"2025. június. 13. 07:22","title":"Irán dróntámadással torolná meg az izraeli légicsapásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439eda3-c52c-497b-a636-3d343eb295fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teheránban úgy vélik, az izraeliek maguktól nem lettek volna képesek végrehajtani egy ilyen akciót.","shortLead":"Teheránban úgy vélik, az izraeliek maguktól nem lettek volna képesek végrehajtani egy ilyen akciót.","id":"20250613_svajci-nagykovet-usa-iran-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4439eda3-c52c-497b-a636-3d343eb295fd.jpg","index":0,"item":"18481000-c855-49ec-bd11-3b847a9e9c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_svajci-nagykovet-usa-iran-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 13. 17:59","title":"A svájci nagykövettel üzenték meg az irániak az USA-nak, hogy bűntársnak tekintik az izraeli bombázásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és számos lehetőség az aktív kikapcsolódásra – mutatjuk, mi az, amit nem érdemes kihagyni.","shortLead":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és...","id":"20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1.jpg","index":0,"item":"73b719f1-70d1-474d-9823-6c0470701c2d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","timestamp":"2025. június. 14. 11:30","title":"Ilyen egy kirándulás, amely az egész családnak szórakoztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették, hogy június 20-ig nem indítanak gépeket Tel-Avivba és Ammánba. ","shortLead":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették...","id":"20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"03642c60-05fa-41d3-8a28-4b0294370aad","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","timestamp":"2025. június. 14. 12:15","title":"A Wizz Air újabb járatai módosulnak az iráni-izraeli háború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2e3a55-3147-4524-8f28-d0ea7941d6a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt mondta a Kossuth rádióban, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarországot.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta a Kossuth rádióban, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarországot.","id":"20250613_orban-viktor-kossuth-radio-ukrajna-brusszel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2e3a55-3147-4524-8f28-d0ea7941d6a7.jpg","index":0,"item":"2a5bbf18-de74-4531-a0c0-97f64defa137","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_orban-viktor-kossuth-radio-ukrajna-brusszel-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 07:44","title":"Orbán Viktor: A Tisza és a DK ukránbarát pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]