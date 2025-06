Új díjcsomagokat vezetett be a One, aki vált, annak 30%-kal is alacsonyabb lehet a mobilszámlája

A belépő szintű Mini 3GB tarifa 3 GB adatforgalmat és hálózaton belül korlátlan, hálózaton kívül 150 perc beszélgetést tartalmaz 3990 forint havidíjért. A One közleményében hangsúlyozza: ez 20 százalékkal kedvezőbb ár, mint amennyibe az előd Mini tarifacsomag került.

A Midi 5GB csomag 5 GB adatforgalom mellett korlátlan hálózaton belüli és kívüli beszédlehetőséget biztosít belföldön 6490 forintos alapárért. A One ügyfelei számára a korábbi, Midi tarifacsomag 6 GB adatforgalmat és korlátlan hálózaton belüli, kívüli belföldi beszélgetést biztosított, amelyhez képest az új Midi 5GB csomag 24 százalékkal olcsóbban kínál hasonló feltételeket.

Az Xtra tarifában korlátlan belföldi adatmennyiség és hanghívás van havi 9990 forintért. Fontos megjegyeznünk, hogy a One itt 5 Mbit/sec maximális letöltési sebességet ad, tehát a díjcsomag valóban korlátlan mennyiségű adatot tartalmaz, de az adatátvitel sebessége a mai viszonyok között kifejezetten lassúnak számít. Aki híroldalakat és rövid videókat akar nézegetni a mobilján, illetve egyszerűbb játékokat játszana, azok számára érdekes lehet. De az otthoni wifit ez egészen biztosan nem fogja kiváltani, illetve mobilos felhasználás esetén is adódhatnak bosszantó helyzetek. A One hangsúlyozza: az Xtra csomag közel harminc százalékkal kedvezőbb áron kínálja a teljes korlátlanságot az ügyfeleknek, mint a hasonló feltételekkel elérhető Maxi tarifacsomag.

A szolgáltató minden csomagjában biztosítja az 5G hálózati hozzáférést, valamint a nem korlátlan adattal rendelkező tarifacsomagok mindegyike tartalmaz görgethető adatforgalmat is, így az előfizetők a hónap végéig fel nem használt mobiladatot átvihetik a következő hónapra.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.