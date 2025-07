A Samsung üzeni: ezeket kapcsolja be a telefonján

Egyre több Samsung-eszközön érhető el az a lopásgátló funkció, amelyet a Galaxy S25 sorozattal vezetett be a gyártó. A One UI 7 részét képező megoldás a személyes adatok biztonságát hivatott garantálni lopás, rablás vagy a telefon elvesztése esetén. E fontos biztonsági frissítés mostantól a régebbi modellekre is elérhető, például a Galaxy S24, S23 és S22 készülékekre, a Z Fold 6-ra, a Z Flip 6-ra, a Z Fold 5-re és a Z Flip 5-re, sőt idővel még a régebbi telefonok is megkapják.

A biztonsági frissítés egyik legfontosabb eleme a Lopásvédelem. Ez egy többrétegű funkciócsomag, amelyet a személyes adatok védelmére fejlesztettek ki. Egyik eleme a Lopásészlelés, amelyik gépi tanulást használ a lopással, például a begyűjtéssel kapcsolatos mozgások észlelésére, és azonnal zárolja a képernyőt a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

Az Offline eszközzár arról gondoskodik, hogy a kijelző automatikusan zárodjon, ha az eszköz hosszabb ideig le van választva a hálózatról, így biztosítva a védelmet akkor is, ha az eszköz offline állapotban van. Ha pedig a telefont már ellopták, a felhasználók távolról zárolhatják azt telefonszámuk és egy gyors ellenőrzési lépés használatával. Ez lehetővé teszi számukra, hogy visszaszerezzék a fiókjuk feletti irányítást, és további helyreállítási lehetőségeket fedezzenek fel.

A One UI 7-en új rablásgátló funkciók is megjelentek. Az egyik ilyen a személyazonsság-ellenőrzés. Az Identity Check extra biztonságot nyújt, ha valaki ismeretlen helyen próbálja megváltoztatni a beállításokat. Ha a tolvaj ismeri a PIN-kódot, az önmagában kevés, az eszköz továbbra is biometrikus azonosítást igényel. Egy másik funkció, a Security Delay (biztonsági késleltetés) egyórás várakozási időt biztosít, mielőtt bármilyen módosítást végre lehetne hajtani a biometrikus adatokon. Ez több időt ad a felhasználóknak a reagálásra, ha ellopják a telefonjukat.

Bár ezek a funkciók nem fogják teljesen meggátolni a lopásokat, azonban több lehetőséget kínálnak a felhasználóknak adataik védelmére és fiókjaik feletti ellenőrzés megtartására a nehéz helyzetekben.

