22 év után először frissült a PNG

A PNG (Portable Network Graphics) képformátum igen kedvelt a maga nemében, elsősorban a veszteségmentes tömörítése miatt. Számos archívumban tárolják így a digitális képeket, és ami az érdekes: 2003-as frissítése óta változatlan. 22 év viszont óriási idő a technológiában, és – mondhatni – az idő lassan eljár e formátum felett is. Ezért is döntött úgy a PNG-t is gondozó World Wide Web Consortium (W3C), hogy tényleg ideje frissíteni ezt a fájlszabványt.

A dolog apró érdekessége, hogy az update ötlete egy W3C-n belüli csoporttól eredt, akik időzített szövegekkel, például feliratokkal és hangos leírásokkal foglalkoztak. Feltűnt nekik a HDR-támogatás hiánya a PNG-fájlokban, ezért is javasolták a frissítést. Ha viszont lúd, akkor legyen kövér: a W3C szakértői úgy döntöttek, ha már frissítenek, az ne csak a HDR-támogatást érintse.

A PNG harmadik kiadás specifikációjával most már natív támogatás érhető el a nagy dinamikatartományú (HDR) tartalmakhoz, hivatalos támogatást nyújt az EXIF ​​adatokhoz, és a specifikáció részeként hivatalosan is támogatja az animált PNG-ket (APNG). Ezek mellett javították a korábbi hibákat, különféle pontosításokat és számos kisebb technikai frissítést hajtottak végre. Ez a frissítés tehát versenyképesebbé teheti más formátumokkal, például a GIF-fel vagy a WebP-vel szemben.

Chris Blume, a W3C PNG munkacsoport elnöke szerint a Chrome, a Safari, a Firefox, az iOS, a macOS és az Adobe Photoshop már támogatja az új szabványt. A közelgő frissítések pedig javítani fogják a tömörítést és a dinamikatartomány-támogatást.

A PNG harmadik kiadásának részletes specifikációi megtalálhatók a W3. org weboldalon.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.