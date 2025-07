Egyre több az olyan tüdőrákos beteg, aki sosem gyújtott rá – kiderült, mi áll a háttérben

A légszennyezésről eddig is közismert volt, hogy jelentősen növeli a tüdőrák kialakulásának kockázatát, egy új tanulmány azonban arra is rámutatott, hogy miként teszi mindezt. A Kaliforniai Egyetem kutatói olyan embereket vizsgáltak, akiknél tüdődaganatot diagnosztizáltak annak ellenére, hogy soha nem dohányoztak. A szakemberek arra jutottak, hogy a légszennyezés számos olyan mutációt eredményez a DNS-ben, amelyek a tüdőrák kialakulásához vezethetnek – számolt be róla a The Guardian.

Az eredmények segíthetnek jobban megérteni, hogy miért teszik ki a betegek egyre nagyobb részét azok, akik valójában sosem dohányoztak. A szakemberek ezt a tendenciát „sürgető és növekvő globális problémának” nevezték.

A kutatók összesen 871 olyan ember eltávolított tüdődaganatának teljes genetikai kódját elemezték, akik sosem dohányoztak. A betegek a világ különböző pontjain, így Európában, Észak-Amerikában, Afrikában és Ázsiában éltek. A vizsgálat során arra jutottak, hogy minél magasabb a légszennyezettség szintje egy régióban, annál több rákkeltő és rákot elősegítő mutáció volt jelen a daganatokban. Az erről szóló publikáció a Nature-ben jelent meg.

Egyre többször diagnosztizálnak tüdőrákot olyanoknál, akik soha nem dohányoztak A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.

A levegőben lévő finomszemcsék szintje leginkább a TP53 gén mutációihoz kapcsolódtak. Ezeket a változásokat korábban már összefüggésbe hozták a dohányzással is.

A kutatók azt is megállapították, hogy minél nagyobb volt a légszennyezettség egy adott helyen, annál rövidebbek voltak az úgynevezett telomerek, vagyis a kromoszómát alkotó DNS-szál két végén található rövid, többszörösen ismétlődő szakaszok, ami úgy védi a DNS-t a károsodástól, mint a cipőfűző végén található kis műanyaga cipőfűzőt. A telomerek korai rövidülése a gyorsabb sejtosztódás jele, ami a rák egyik jellemzője.

Mivel a dohányzás a világ számos részén, köztük az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is csökken, a soha nem dohányzók nagyobb arányban alkotják a tüdőrákos betegeket. A jelenlegi becslések szerint a tüdődaganatok 10–25 százalékát ebben a csoportban diagnosztizálják.

Világszerte évente körülbelül 2,5 millió új esetet diagnosztizálnak, a halálesetek közül pedig több mint egymillió Kínához kapcsolódik, amiben a dohányzás, a légszennyezés és más szennyező anyagok is szerepet játszanak.

