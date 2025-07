Szuperintelligenciát készít a szupercsapat a Meta boszorkánykonyhájában, csak hát kihagytak belőle valami nagyon fontosat

Merész álmokat dédelget Mark Zuckerberg: a világ eddigi legerősebb mesterséges intelligenciáját hívná életre, amely akár az emberi teljesítményt is felülmúlhatja. Létre is hozott az ügy érdekében egy álomcsapatot, egy új egységet, a Meta Superintelligence Labsot. A tagok nem akárkik: elit kutatók, mérnökök és MI-veteránok az OpenAI, a Google, az Anthropic, az Apple és más, a témában dolgozó cégektől.

Mindez nem is hangzik rosszul (legalábbis ha félretesszük az általános mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmakat), viszont van valami furcsa ebben a csapatban. Valami égetően hiányzik belőle, méghozzá a sokszínűség – írja a Gizmodo. A 18 tagot számláló listában ugyanis csak egyetlen nő van, és nincsen fekete vagy latin kutató. A csapattagok többsége olyan férfi, aki elit iskolákba járt és vezető Szilícium-völgyi cégeknél dolgozott. Sokan ázsiai származásúak – ami tükrözi az ázsiai tehetségek erős jelenlétét a globális technológiai szektorban –, azonban a csoportból hiányzik a sokféle háttér és az eltérő személyes tapasztalatok.

Szakértelmükhöz, kompetenciájukhoz ugyan nem fér kétség, viszont ugyanaz a hátterük, az oktatásuk, a világról és a technológiáról is ugyanazt vallják, azaz hol a sokszínűség? Ez pedig probléma lehet, ha olyan dolgot terveznek, mint a szuperintelligencia, ami valójában nem egy kiválasztott rétegnek, hanem – elméletben – mindenkinek szól.

A Gizmodo azt is elmagyarázza, hogy mi is valójában ez a bizonyos szuperintelligencia: egy olyan mesterséges intelligencia rendszer, amely felülmúlja a legokosabb embereket érvelésben, problémamegoldásban, kreativitásban és még érzelmi intelligenciában is. Jobban tud kódot írni, mint a legjobb mérnökök, jobban elemzi a törvényeket, mint a vezető ügyvédek és hatékonyabban irányítja a vállalatokat, mint a tapasztalt vezérigazgatók.

Ennek azonban nemcsak pozitív, hanem negatív oldalai is vannak. Ezért is fontos, hogy kik állnak a háttérben. Ugyanis a tervezők értékei, feltételezései és élettapasztalatai ágyazódnak be azokba az algoritmusokba, amelyek egy napon a társadalom nagy részét működtethetik. S ha e háttér egyoldalú, máris megvan a baj. A homogén csapatok által épített mesterséges intelligencia hajlamos lemásolni alkotóinak „vakfoltjait”. És amikor a cél az, hogy valami okosabbat építsenek, mint az emberiség, az ilyen a hibák nagyon komoly problémákhoz vezethetnek.

Példákat is említ az idézett forrás arra, hogy mi történik, ha a sokszínűséget figyelmen kívül hagyják: a sötétebb bőrtónusokon kudarcot valló arcfelismerő rendszerektől a rasszista, szexista vagy fogyatékossággal élőket sértő tartalmakat kibocsátó chatbotokig a kockázatok egyáltalán nem hipotetikusak.

Zuckerberg keveset beszélt mesterséges intelligencia csapatának összetételéről. A mai politikai légkörben, ahol a „sokszínűséget” gyakran elutasítják, kevés vezető akar ilyesmiről beszélni. De a hallgatásnak ára van. A vállalat – szándékosan vagy sem – azt az üzenetet küldi, hogy a jövőt kevesek tervezik, kevesek számára. Ez viszont egy nagyon fontos kérdést is felvet, cseppet sem megnyugtató válasszal. Megbízhatunk-e egyáltalán egy ilyen technológiában? Fontos ugyanis gondoskodni arról, hogy amikor kulcsfontosságú döntéseket adnak át gépeknek, akkor azok megértsék és használják az emberi tapasztalatok teljes skáláját.

