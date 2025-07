Üzembe állítják a Prometheus és a Hyperiont, óriási dolgok jönnek a Metától

Szinte felfoghatatlan összegeket költ a Meta a mesterséges intelligencia fejlesztésébe. Ehhez Mark Zuckerberg vezérigazgató már el is készítette „A listát”, azaz azon top szakemberek gyűjteményét, akiket bármi áron el szeretne csalni a konkurenciától. Pénz? Nem számít: egyeseknek 100 millió dolláros fizetési csomagot is felajánlott, ami forintosítva valahol 34 milliárd körül mozog.

A mesterséges intelligenciához azonban nem elég, ha egy cégnél ott vannak a legjobb szakemberek – a legjobb hardverre is szükség van a technológia kiszolgálásához. E téren már az elmúlt időszakban is voltak nagy tervei a Metának, aztán jöttek a méhek. Most azonban ismét óriási fejlesztések kerültek napirendre, a cég ugyanis számos, több gigawattos adatközpont-szuperklaszter építését tűzte ki célul, hogy így növeljen a számítási kapacitásain.

A dolgot Mark Zuckerberg jelentette be a Threadsen. Az első ilyen klaszter – a Prometheus – már 2026-ban üzembe állhat. A SemiAnalysis nevű MI-kutatócég elemzése szerint ez az adatközpont Manhattanben épülhet – míg egy másik, Hyperion nevű létesítmény Louisiana államban létesülhet, és 2027-ben állhat üzembe.

A szuperklaszter a számítási erőforrások összekapcsolt hálózata: a grafikai (GPU) és a tenzor (TPU) feldolgozóegységeket takarja. Ezeket szokták használni a mesterséges intelligencia betanításánál. A legtöbb ilyen klaszter több száz megawattos kapacitású, ezért a Meta gigawattos létesítményei lépéselőnyt biztosíthatnak a cégnek a számítási teljesítmény terén. Zuckerberg szerint ők (lesznek) az elsők, akik elérik ezt. Biztosat azonban csak akkor lehet majd mondani, ha megépült és üzembe is állt az első ilyen klaszter.

A nagy teljesítmény azonban elektromos energiából is sokat jelent: az adatközpontok kiszolgálására a Meta két, különálló, 200 megawatos gázerőművet is épít a SemiAnalysis szerint. Ez, bár környezetbarátabb, mint a szénerőművek, de még mindig jelentős mennyiségű károsanyagot bocsát ki.

