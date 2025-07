Szorongás, kirúgások, bűntudat – ilyen hatásai vannak a munkahelyen, amikor beüt a krach

A zsarolóvírusok által okozott károk kevéssé tárgyalt, emberi vonatkozásaira világít rá a Sophos kiberbiztonsági cég State of Ransomware 2025 című jelentése.

Azoknál a szervezeteknél, ahol a támadók zsarolóvírussal sikeresen titkosították az adatokat, az IT- és kiberbiztonsági csapatokra súlyos pszichés teher nehezedett. A kutatásban válaszolók 41 százaléka számolt be megnövekedett stresszről vagy szorongásról, 34 százalék bűntudatot érzett. 31 százalékuknál pedig az is előfordult, hogy munkatárs pszichés okokból kiesett munkából.

A válaszadók 40 százaléka érzett fokozott vezetői nyomás, minden negyedik esetben pedig lecserélték a csapat vezetőjét – ezek persze indokolt következmények is lehetnek.

A Sophos szerint az adatok rávilágítanak arra, hogy a zsarolóvírus nemcsak technikai vagy pénzügyi probléma – hanem emberi is. Az IT-szakemberek védelme ugyanolyan fontos, mint a rendszereké.

