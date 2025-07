Aki jót akar magának, soha többet ne egyen műanyag edényből

Tele van az életünk (és sajnos már a szervezetünk is) mikroműanyagokkal, azaz olyan kis műanyagdarabkákkal, amelyek átmérője 100 nanométertől 5 milliméterig terjed. Egy 2019-es tanulmány szerint körülbelül 5 gramm mikroműanyagot fogyasztunk hetente, és most az is kiderült, hogy sok egyéb mellett a szívünket is megviselik ezek a részecskék.

Valószínűleg már sokan hallottak arról, hogy nem igazán nyerő ötlet mikróban melegíteni műanyagedényben tárolt ételeket, ilyen esetben ugyanis több millió mikroműanyag szabadul fel négyzetcentiméterenként. Sajnos akkor sem sokkal jobb a helyzet, ha valaki forrásban lévő vízbe teszi ezeket az edényeket.

Kínai kutatók ezúttal 3179 személy bevonásával végeztek felmérést, arra keresve a választ, hogy mi történik azokkal, akik gyakran melegítenek műanyagban ételeket. Meglepő eredményre jutottak: azoknál, akik rendszeresen így tették fogyaszthatóvá az ételeiket, 13 százalékkal nagyobb volt a pangásos szívelégtelenség kialakulásának kockázata. Ez az összefüggés más életmódbeli és egészségügyi tényezők figyelembevétele után is megmaradt.

A következőkben laboratóriumi patkányokat vizsgáltak, a rágcsálókat négy csoportra osztották. Három csoportban olyan vizet kapott, amely 1,5–15 percig forralási hőmérsékleten érintkezett műanyag edényekkel, a negyedik a kontrollcsoport volt. Három hónap elteltével az előbbi három csoport patkányain szorongásra utaló jeleket tártak fel.

Szívszövetük mikroszkópos vizsgálata gyulladásos sejtbeszűrődést, megduzzadt mitokondriumokat és oxidatív stressz jeleit mutatta. A patkányok bélbaktériumai is jelentősen megváltoztak. Kevesebb jótékony mikroba és több káros törzs kapcsolódott a gyulladáshoz. Az oxidatív stressz, a gyulladás és a szívizom sérülés markerei szintén szignifikánsan magasabbak voltak, mint a kontrollcsoportban. Érdekes módon nem volt jelentős különbség a három csoport között, ami arra utal, hogy nem kell sok idő ahhoz, hogy a műanyag káros vegyszereket kezdjen kibocsátani.

Az Ecotoxicology and Environmental Safety folyóiratban megjelent tanulmány egyértelmű következtetése, hogy a melegített műanyag tartályok káros vegyi anyagokat bocsátanak ki, amelyek bejutnak a szervezetbe, megzavarják a bél mikrobiótáját, és hozzájárulnak a gyulladáshoz és az oxidatív stresszhez, és mindkettő kulcsfontosságú szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában.

Ha ételt kell tehát melegíteni, akkor használjunk inkább üveget, kerámiát vagy rozsdamentes acélt. Az sem jó, ha forró folyadékot öntünk műanyag poharakba vagy palackokba, ugyanis még a BPA-mentes műanyagok is kibocsáthatnak ilyenkor káros vegyszereket.

