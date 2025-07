450 km/h-val repeszt: a britek megépítették a világ leggyorsabb kamikaze drónját

A korábban a Forma–1-ben is dolgozó brit mérnöki vállalat, az MGI Engineering olyan katonai drónplatformot mutatott be, ami a cég állítása szerint új szintre emeli a brit hadsereg ütőképességét. A SkyShark nevű drónt az oxfordi repülőtéren mutatták be a mérnökök, ami hírszerzésre és támadásra is használható, és ami olyan környezetben is működik, ahol nincs GPS.

A drón két változatban készült el – írja az Interesting Engineering. Az egyik egy gázturbinás hajtóművet használ, amelyet az Argive nevű brit cég fejlesztett ki. A második változat hajtóművét a Greenjets fejlesztette, és kifejezetten olyan küldetésekhez szánják, ahol fontos a lopakodó képesség.

A pilóta nélkül repülő SkyShark a cég szerint 250 kilométeres távolságból is képes célba venni a célpontját, 20 kilogramm robbanóanyagot tud magával vinni, a sebessége pedig több mint 450 km/h. Ezzel a világ leggyorsabb kamikaze drónjaként lehet rá számítani.

MGI Engineering

A navigációhoz a Tercom nevű rendszert használja, aminek nagy előnye, hogy nincs szükség a GPS-re, így műholdak nélkül is el tud navigálni a célpontig.

A cég szerint a drón további előnye, hogy teljes egészében az Egyesült Királyságban fejlesztették, így a gyártás nincs kitéve a más országokban található ellátási láncnak. Hogy pontosan mennyibe kerül, azt nem árulta el a cég, de azt igen, hogy meglehetősen alacsony költségekkel lehet számolni a drónokkal kapcsolatban.

