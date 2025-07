Mi volt az az óriási fénycsóva, ami átkúszott Magyarország felett? – videó

Egy hatalmas fénycsóvára lehetettek figyelmesek azok, akik szerda este felnéztek az égre. A látványosság alig tíz perc alatt szelte át az eget, majd ahogyan érkezett, el is tűnt. A jelenséget az Időkép több kamerája is rögzítette, a Balatonnál és Prédikálószéknél is ugyanúgy lehetett látni. Az egész olyan volt, mintha egy nagy reflektor fénye kúszott volna át az égen.

Hogy pontosan mi lehetett, egyelőre nem tudni, de minden valószínűség szerint a NASA Tracers nevű műholdjainak indításából származott a látványosság – írja a portál. A Tracers (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites) műholdak a NASA tervei szerint segítenek majd megérteni a mágneses újrakapcsolódást és annak hatásait a Föld légkörében.

A mágneses újrakapcsolódás akkor következik be, amikor a Nap aktivitása kölcsönhatásba lép a Föld mágneses mezőjével. A folyamat tanulmányozásával a tudósok jobban megérthetik a naptevékenység Földre gyakorolt hatásait, és jobban felkészülhetnek arra.

A két műhold a SpaceX Falcon 9 rakétájával indult a kaliforniai Vandenberg űrbázisról, helyi idő szerint délelőtt 11 óra 13 perckor.

