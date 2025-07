Elismerte a nagytudású Gemini: esélye sincs az 1,19 MHz-es, 48 éves Atari géppel szemben

A Google Geminije szinte az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy nem áll ki sakkozni az ősi, 1,19 MHz-es Atari 2600-as konzollal. Azután döntött így, hogy a meccs előtt emlékeztették a Microsoft Copilotjának esetére. Arra, hogy a Copilotot egy (emulált) Atari 2600 játékkonzol győzte le az Atari Chessben. Az ősrégi, 70-es évek végi technológia könnyedén diadalmaskodott a Copilot felett, holott a Microsoft MI-je kezdetben még hihetetlen önbizalommal kritizálta a régi gépet. Végül azonban el kellett ismernie, hogy legyőzték, és – írja a Tom’s Hardware – nagykegyesen el is ismerte, hogy „tiszteletben tartja azt a vintage szilícium-zsenit, aki legyőzte”.

A különös sakk-kihívás egy Citrix architektúra-szakértő, Robert Jr. Caruso nevéhez fűződik, akinek mondhatni a hobbija a modern MI-k és az Atari sakktudásának összevetése. A szakember a The Registernek számolt be a Gemini vs. Atari kihívásról. Itt is valami hasonló történt, mint a korábbi esetben: a MI tele volt önbizalommal a sakktudásával kapcsolatban. Például azzal dicsekedett, hogy több millió lépést tud előre kalkulálni, és végtelen számú állást tud kiértékelni.

Caruso ezután ezzel a MI-vel is leült egy „játék előtti beszélgetésre”, és kedvesen arra emlékeztette Geminit, hogy korábban már szervezett Atari-meccseket mesterséges intelligenciával. Azt is elmagyarázta a Gemininek, hogy más LLM-ek is kiemelkedő önbizalomról tettek tanúbizonyságot az ősi konzol elleni sakkmeccseik előtt. Úgy tűnik, hogy a Google chatbotja ezután valószínűleg egy kicsit jobban átgondolta, hogy pontosan miből is áll majd a sakkverseny, és bevallotta Carusónak, hogy hallucinált képességei nagyságrendjével kapcsolatban. Hozzátette, most úgy érzi, hogy „iszonyatosan küzdene” egy Atari 2600 elleni meccsen. „A meccs lemondása valószínűleg a legidőhatékonyabb és legésszerűbb döntés” – vonta le végül a Gemini a következtetést.

Elővettek egy 48 éves játékkonzolt, ami azután történt, azt nem teszi ki az ablakba a ChatGPT Hiába van elképesztő mértékű számítási kapacitás az OpenAI mesterséges intelligenciája mögött, mégsem bírt el egy 1977-es kiadású Atari 2600-assal.

A Caruso által használt szimulált Atari 2600 – amelynek 1,19 MHz-es a processzora, 8 bites mikrokontrolleren alapul és mindössze 128 bájt RAM van benne – így egy gyalogot sem mozdítva ijesztette el a Geminit, ami úgy is mondható, hogy az ősi gép legyőzte a bivalyerős GPU-kkal felszerelt számítógépet.

Bár ez így érdekesen hangzik, a sakkozós esetekből nem kell messzemenő következtetéseket levonni. A mai LLM-ek nem sakkbajnokoknak lettek teremtve, egészen más a céljuk, egészen másban remekelnek. Az pedig kifejezetten pozitívumként könyvelhető el, hogy egy kis gépi önvizsgálat is elég ahhoz, hogy meggondolják magukat egy ilyen kihívásban való részvétellel kapcsolatban.

