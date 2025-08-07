Nagy újítást kapott az Instagram, láthatja, merre járnak épp a barátai
A Snapchattől ellesett funkcióval bővül az Instagram, de egy régebbi, évek óta várt újdonság is érkezik.
HVG
Helymeghatározós funkció érkezett az Instagramba, amellyel térképen követheti, merre járnak épp a barátai. Az opcionális funkció aktiválása után megjelenik a térképes nézetben az ismerősei utolsó ismert lokációja – legalábbis azoké, akiket látni szeretne.
A funkció több ponton is személyre szabható. Például kiválaszthatja, hogy minden barátjával, vagy csak a közeliekkel osztja meg a helyzetét – esetleg csak pár kiválasztottal. (Vagy senkivel.) Mint az Engadget megjegyzi, a funkció eléggé hasonlít a Snapchat-féle Snap Mapre, csak az emoji-animációk nélkül.
Meta
A helymegosztás mellett végre megjelenik az újraposztolás lehetősége is az Instagramon, amit először 2022-ben villantott meg a Meta, majd idén egyszer már újból. Ezúttal azonban tényleg itt van, és Reels-videókat, valamint normál bejegyzéseket is újra lehet közölni másoktól.
Ezek a továbbosztott tartalmak ajánlottként fognak megjelenni az ismerőseinél, és egy külön lapot kapnak a profiloldalán. Természetesen ezeknél az eredeti posztolóé lesz minden érdem, de rövid megjegyzést ön is hozzáfűzhet.
Az újdonságok bevezetését már megkezdte az Instagram, érdemes lehet naprakészen tartani az alkalmazást (iOS, Android), ha szeretné mihamarabb kipróbálni őket.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Nyugat távozása segítené elő a Balkán stabilitását. A politikus ezzel csatlakozott a boszniai szerbek és az orosz politikusok álláspontjához, amivel csak az a baj, hogy a boszniai szerb elnöknél, a Magyarországon járt Milorad Dodiknál talán csak Moszkva támogatná boldogabban Bosznia-Hercegovina szétverését.
Van lelkifurdalásom, lehettem volna vagányabb vagy harciasabb, de évekig tudomásul vettük, hogy az MNB alapítványait és ingatlanfejlesztéseit nem ellenőrizhetjük – ismeri el Nyikos László felügyelőbizottsági tag.