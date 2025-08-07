Nagy újítást kapott az Instagram, láthatja, merre járnak épp a barátai

Helymeghatározós funkció érkezett az Instagramba, amellyel térképen követheti, merre járnak épp a barátai. Az opcionális funkció aktiválása után megjelenik a térképes nézetben az ismerősei utolsó ismert lokációja – legalábbis azoké, akiket látni szeretne.

A funkció több ponton is személyre szabható. Például kiválaszthatja, hogy minden barátjával, vagy csak a közeliekkel osztja meg a helyzetét – esetleg csak pár kiválasztottal. (Vagy senkivel.) Mint az Engadget megjegyzi, a funkció eléggé hasonlít a Snapchat-féle Snap Mapre, csak az emoji-animációk nélkül.

Meta

A helymegosztás mellett végre megjelenik az újraposztolás lehetősége is az Instagramon, amit először 2022-ben villantott meg a Meta, majd idén egyszer már újból. Ezúttal azonban tényleg itt van, és Reels-videókat, valamint normál bejegyzéseket is újra lehet közölni másoktól.

Ezek a továbbosztott tartalmak ajánlottként fognak megjelenni az ismerőseinél, és egy külön lapot kapnak a profiloldalán. Természetesen ezeknél az eredeti posztolóé lesz minden érdem, de rövid megjegyzést ön is hozzáfűzhet.

Az újdonságok bevezetését már megkezdte az Instagram, érdemes lehet naprakészen tartani az alkalmazást (iOS, Android), ha szeretné mihamarabb kipróbálni őket.

