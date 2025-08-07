Stoptáblát mutathat a daganatoknak egy most megtalált gén letiltása

A D-vitamin, amellett, hogy esszenciális tápanyag, a kalcitriol hormon előanyaga is, amely szabályozza a csontokhoz szükséges foszfát és kalcium felvételét a belekben, valamint a sejtek növekedését, az izmok, az idegsejtek és az immunrendszer megfelelő működését.

Az ammani Közel-Keleti Egyetem kutatói közelebbről is vizsgálni kezdtek egy gént, az SDR42E1-et, amelyik kulcsfontosságú a D-vitamin bélből történő felvételéhez és további metabolizálásához. Génszerkesztéssel készítettek belőle egy hibás másolatot, tulajdonképpen inaktív formává alakították.

Ennek a hibás SDR42E1 másolatnak a hatására a rákos sejtek életképessége 53 százalékkal visszaesett. Ráadásul 4663 gén expressziós szintje meg is változott, ami arra utal, hogy az SDR42E1 kulcsfontosságú molekuláris kapcsoló lehet számos, a sejtek egészségéhez kapcsolódó reakcióban. Ezen gének közül sok normális esetben részt vesz a rákkal kapcsolatos sejtjelzésben, valamint a koleszterinszerű molekulák felszívódásában és anyagcseréjében – ez összhangban van az SDR42E1 központi szerepével a kalcitriol szintézisében.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a gén gátlása szelektíven elpusztíthatja a rákos sejteket, miközben a szomszédos sejteket sértetlenül hagyja – utal a kutatásra a Frontiers.

Úgy tűnik, hogy az SDR42E1 kétféleképpen működik: szintjének mesterséges „emelése” szintén előnyös lehet, kihasználva a kalcitriol számos ismert egészségügyi hatását. Korábbi tanulmányok például kimutatták, hogy a hormon csökkentheti a rák, a vesebetegség, valamint az autoimmun és anyagcsere-rendellenességek kockázatát. Persze az ilyen szélesebb körű alkalmazásokkal egyelőre óvatosan kell bánni, mivel az SDR42E1 gén D-vitamin-egyensúlyra gyakorolt hosszú távú hatásai még nem teljesen ismertek – figyelmeztetnek a kutatók.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.