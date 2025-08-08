Szívbetegek, figyelem: laborban növesztenek aprócska emberi szíveket, az orvostudomány régi nagy kihívását oldhatják meg

Laboratóriumban növesztett, aprócska szívek segíthetnek a tudósoknak megfejteni a gyermekkori szívbetegségek okát, illetve felgyorsítani azok kezelését. Az Interesting Engineering által bemutatott fejlesztés az ausztrál QIMR Berghofer orvosi kutatóintézet munkatársainak munkája. A kicsi, háromdimenziós szívek – vagy ahogy hívják őket: szívorganoidok – egy valódi, felnőtt szív szerkezetét és működését utánozzák. A szerveket úgynevezett pluripotens őssejtekből növesztik, melyek kifejezetten sokoldalú őssejteknek számítanak, lévén a szervezet bármely sejtjévé fejlődhetnek. Ezek az organoidok pedig most megoldhatnak egy régi tudományos kihívást.

A laboratóriumi körülmények között növesztett szívsejtek egyik nagy hátránya, hogy gyakran éretlen, még magzati állapotban maradnak, és ezáltal kevéssé hasznosak arra, hogy vizsgálni lehessen velük a későbbi életszakaszokban jelentkező szívbetegségeket.

Hogy ezt az akadályt leküzdjék, a kutatók két, alapvető fontosságú biológiai útvonalat aktiváltak vizsgálataik során. Ezek a testmozgás hatását utánozzák, és arra veszik rá a sejteket, hogy érjenek, valamint „viselkedjenek” felnőtt szívsejtként. A testmozgást utánzó megközelítés segített áthidalni a laboratóriumi és a valódi felnőtt szívsejtek között álló szakadékot, így sokkal megbízhatóbb és realisztikusabb a betegségek modellezése – derül ki a Nature Cardiovascular Research tudományos folyóiratban publikált eredményekből.

A tudósok így egy pontosabb modellel rendelkeznek a gyógyszerek tesztelése, valamint a szívbetegségek megértése szempontjából. Főleg a gyerekeket érintő állapotok esetében. Mint azt James Hudson, a QIMR Berghofer professzora kiemeli: ugyan az apró szívek csak akkorák, mint egy chiamag, mégis hatékony platformjai lehetnek az új kezeléseknek.

Lab grown ‘tiny hearts’ bringing hope for genetic heart disease A groundbreaking collaboration between QIMR Berghofer, Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) @MurdochChildrens, and The Royal Children’s Hospital @RCHMelb bringing us closer to understanding and treating devastating heart disease – especially those affecting children. Scientists from QIMR Berghofer’s Cardiac Bioengineering Lab have developed lab-grown, three-dimensional heart tissues known as cardiac organoids that mimic the structure and function of real adult human heart muscle.

Végső soron gyorsabbá válhat az új gyógyszerek fejlesztése, és csökkenhet az állatkísérletek, valamint a korai fázisú humán vizsgálatok szükségessége is.

