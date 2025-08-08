Szívbetegek, figyelem: laborban növesztenek aprócska emberi szíveket, az orvostudomány régi nagy kihívását oldhatják meg

Laboratóriumban növesztett, aprócska szívek segíthetnek a tudósoknak megfejteni a gyermekkori szívbetegségek okát, illetve felgyorsítani azok kezelését. Az Interesting Engineering által bemutatott fejlesztés az ausztrál QIMR Berghofer orvosi kutatóintézet munkatársainak munkája. A kicsi, háromdimenziós szívek – vagy ahogy hívják őket: szívorganoidok – egy valódi, felnőtt szív szerkezetét és működését utánozzák. A szerveket úgynevezett pluripotens őssejtekből növesztik, melyek kifejezetten sokoldalú őssejteknek számítanak, lévén a szervezet bármely sejtjévé fejlődhetnek. Ezek az organoidok pedig most megoldhatnak egy régi tudományos kihívást.
A laboratóriumi körülmények között növesztett szívsejtek egyik nagy hátránya, hogy gyakran éretlen, még magzati állapotban maradnak, és ezáltal kevéssé hasznosak arra, hogy vizsgálni lehessen velük a későbbi életszakaszokban jelentkező szívbetegségeket.
Hogy ezt az akadályt leküzdjék, a kutatók két, alapvető fontosságú biológiai útvonalat aktiváltak vizsgálataik során. Ezek a testmozgás hatását utánozzák, és arra veszik rá a sejteket, hogy érjenek, valamint „viselkedjenek” felnőtt szívsejtként. A testmozgást utánzó megközelítés segített áthidalni a laboratóriumi és a valódi felnőtt szívsejtek között álló szakadékot, így sokkal megbízhatóbb és realisztikusabb a betegségek modellezése – derül ki a Nature Cardiovascular Research tudományos folyóiratban publikált eredményekből.
A tudósok így egy pontosabb modellel rendelkeznek a gyógyszerek tesztelése, valamint a szívbetegségek megértése szempontjából. Főleg a gyerekeket érintő állapotok esetében. Mint azt James Hudson, a QIMR Berghofer professzora kiemeli: ugyan az apró szívek csak akkorák, mint egy chiamag, mégis hatékony platformjai lehetnek az új kezeléseknek.
Végső soron gyorsabbá válhat az új gyógyszerek fejlesztése, és csökkenhet az állatkísérletek, valamint a korai fázisú humán vizsgálatok szükségessége is.
