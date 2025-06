Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája. A lakosság megtakarítási kedve nő, a nyugdíjpénztári megtakarítások feltörését sem tervezi a nagy többség.","shortLead":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája...","id":"20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"354d0905-048f-4924-bda8-5fee7b3f10f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","timestamp":"2025. június. 05. 10:25","title":"Hiába küzd Nagy Márton, a lakosság még mindig borzasztóan magas inflációt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abca5a62-7bf0-4e8e-bea8-18b2d45e3c93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Váratlan helyről jöhet a megoldás: egy kis génmódosítás kellett csak ahhoz, hogy a muslicák is rácsússzanak a kokainra, és ezzel egy fontos „eszköz” kerüljön a kutatók kezébe. Végső soron akár a kokainfüggőség is kezelhető lehet az így nyert megállapításokkal. ","shortLead":"Váratlan helyről jöhet a megoldás: egy kis génmódosítás kellett csak ahhoz, hogy a muslicák is rácsússzanak a kokainra...","id":"20250603_ecetmuslicak-genmodositas-kokainfuggoseg-kezelese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abca5a62-7bf0-4e8e-bea8-18b2d45e3c93.jpg","index":0,"item":"e08f0690-8af7-4a65-b4a6-b471b2cad730","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_ecetmuslicak-genmodositas-kokainfuggoseg-kezelese-kutatas","timestamp":"2025. június. 03. 20:03","title":"Kokaint adtak a muslicáknak, és ez áttörést hozhat a drogfüggőség elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","shortLead":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","id":"20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055.jpg","index":0,"item":"801560ab-b92e-4ae4-8c7b-0f3aa9a2c923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","timestamp":"2025. június. 04. 07:21","title":"Kevesen csaphatnak le a McLaren kőkemény új sportkocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A viszonylag konfliktusmentes május után újra feszült lett a viszony a két állam között. Izrael védelmi minisztere a szíriai elnököt teszi felelőssé a két támadásért. ","shortLead":"A viszonylag konfliktusmentes május után újra feszült lett a viszony a két állam között. Izrael védelmi minisztere...","id":"20250604_Izrael-Sziria-tamadas-fegyveres-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749.jpg","index":0,"item":"f7bebe63-3d3a-4d9f-b8e6-ff5166678b05","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Izrael-Sziria-tamadas-fegyveres-konfliktus","timestamp":"2025. június. 04. 12:14","title":"Izrael szíriai célpontokra támadt, miután két nagyobb lövedék hullott a területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek a betelepülést akadályozó jogszabállyal.","shortLead":"Módosították a települések önazonosságáról szóló tervezetet, a helyi képviselők bármikor kimondhatják, hogy élnek...","id":"20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"63397f56-234a-4993-bfb9-4fb03a47acb6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_letszamkorlat-telepulesek-betelepules-telepulesek-onazonossaga","timestamp":"2025. június. 05. 15:00","title":"Létszámhatár nélkül bármikor bejelenthetik a települések, hogy nem fogadnak több beköltözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c07cd90-0627-49a2-9575-eefe15f333f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai jobboldal sztárkommentátora szerint az ukrajnai kérdés rendezése Putyinon múlik, ugyanis Zelenszkij kész volna megállapodni.","shortLead":"Az amerikai jobboldal sztárkommentátora szerint az ukrajnai kérdés rendezése Putyinon múlik, ugyanis Zelenszkij kész...","id":"20250605_shapiro-putyin-haboru-orban-magyarorszag-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c07cd90-0627-49a2-9575-eefe15f333f4.jpg","index":0,"item":"f0a6ca85-1acb-4054-8d1a-76a2feab44d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_shapiro-putyin-haboru-orban-magyarorszag-politika","timestamp":"2025. június. 05. 12:46","title":"Az Orbán Viktort lenyűgözőnek tartó trumpista Ben Shapiro azt mondja, Putyin a fegyverszünetért cserébe egyetlen anyagi ajánlattal sem élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER-esekkel is üzleti kapcsolatban álló férfi 30 napig biztosan rács mögött marad.","shortLead":"A NER-esekkel is üzleti kapcsolatban álló férfi 30 napig biztosan rács mögött marad.","id":"20250605_Meghosszabbitottak-a-kemkedessel-gyanusitott-Hollo-Istvan-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"bee99b66-aff7-4225-bc5c-b2a693d360e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Meghosszabbitottak-a-kemkedessel-gyanusitott-Hollo-Istvan-letartoztatasat","timestamp":"2025. június. 05. 13:36","title":"Meghosszabbították a kémkedéssel gyanúsított Holló István letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","shortLead":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","id":"20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9.jpg","index":0,"item":"e6c4fd82-e698-4cf9-b56b-9dc82028a89b","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","timestamp":"2025. június. 05. 08:41","title":"Bereczki: „Egy rögtönítélő bíróság vár mindenkire, aki közéleti dolgokban megszólal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]