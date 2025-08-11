Változás az Erste banknál: kikapcsolják és blokkolják a mobilos bankolást mindenkinél, aki belenyúlt a telefonja rendszerébe

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) iránymutatása és a nemzetközi biztonsági ajánlások alapján a banki alkalmazások használata nem ajánlott olyan mobiltelefonokon, amelyek operációs rendszere módosított – azaz jailbreakelt vagy rootolt. Az ilyesmit azért szokás megtenni telefonokon, hogy a gyártói korlátozások ellenére is működjenek bizonyos dolgok.

Ám ennek ára van: ezek a készülékek megkerülik a gyártók által beépített biztonsági védelmeket, így fokozottan ki vannak téve adatlopásnak, kártékony programoknak és más visszaéléseknek. A banki alkalmazások – köztük a George alkalmazás – érzékeny pénzügyi adatokat kezelnek, ezért kiemelten fontos, hogy csak megbízható, gyári állapotú eszközökön használják.

A módosított rendszerű telefonokon a George app működése biztonsági kockázatot jelenthet az ügyfelek számára, ezért a bank változásokat léptet életbe. Október 13-tól a George app nem aktiválható olyan készülékeken, amelyek operációs rendszere módosított (jailbreakelt/rootolt).

December 31-től az ilyen eszközöket – tehát a már korábban aktiváltakat is – kizárják a George app használatából, így sem belépni, sem műveleteket jóváhagyni, aláírni vagy bármilyen módon használni nem lehet az alkalmazást.

Az Erste arra kéri ügyfeleit, hogy ha jelenleg módosított rendszerű készüléken használják a George appot, mielőbb váltson egy gyári állapotú telefonra, és arra töltse le az alkalmazást.

A pénzintézet közölte: az internetes böngészővel használható a George Web felület továbbra is elérhető marad minden ügyfél számára.

