Kimutatták: valóságos csodaszer a japán konyha egyik hozzávalója, éveket nyerhet, aki rendszeresen fogyasztja

A modern életmód – a kevés mozgás és az egészségtelen étkezés – hozzájárulhat a plakkok kialakulásához az artériában, így kialakul az érelmeszesedés. Ez végül szívrohamhoz és stroke-hoz vezethet, és világszerte vezető haláloknak számít.

A tudósok azonban találtak valamit, ami segíthet az érelmeszesedés leküzdésében – ez pedig nem más, mint a nattokináz nevű enzim, melynek nagy dózisban történő szedése egy friss tanulmány szerint 36 százalékkal csökkenti a plakkok felhalmozódásának kockázatát.

Adódhat persze a kérdés: mi az az nattokináz? Mint az NMN kifejti, a B. subtilis var. natto nevű baktériumtörzs által termelt enzimről van szó, melyet a szójabab erjesztésére, valamint a natto nevű japán étel előállítására egyaránt alkalmaznak. A nattokináz fibrinolitikus enzimként van nyilvántartva, mivel feloldja a vérrögöket a képződésükhöz nélkülözhetetlen fehérje, a fibrin lebontásával.

A natto, úgy vélik, jelentősen hozzájárulhat a japán társadalom egészségéhez és hosszú élettartamához, legalábbis egy 2017-ben, a The American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban publikált vizsgálat szerint, amit 16 éven keresztül végeztek 30 ezer japán személy bevonásával.

Ez arra jutott, hogy a nattofogyasztás 43 százalékkal csökkentette a szívbetegségből eredő halálozás kockázatát.

A tanulmány során a kutatók nem találtak különbséget a szívbetegségekkel összefüggő halálozás terén a nem fermentált szójabab fogyasztása esetén – tehát az eredmények szerint valóban a nattokinázból eredhetnek a natto jótékony hatásai.

A fenti eredményeket alátámasztó, a Frontiers in Cardiovascular Medicine folyóiratban leírt kutatást Kínában végezték 1062 ember bevonásával, akik átlagéletkora 67,5 év volt – és enyhe érelmeszesedés jeleit mutatták, tehát magas volti a lipidszintjük. Miután 12 hónapon át napi 10 800 FU (fibrinolitikus egység) nattokinázt adtak az embereknek, a tudósok úgy találták, valamennyiüknél csökkent a triglicerid- és LDL-koleszterinszint (utóbbi a „rossz koleszterinszintet” takarja).

Sőt, a nattokinázt fogyasztása után a plakkok mérete is csökkent 36 százalékkal, ami csökkentheti a stroke és a szívroham későbbi kockázatát – így hosszabb életet biztosítva.

Azt ugyanakkor fontos kiemelni, hogy napi 3600 FU nattokináz fogyasztása nem csökkentette a lipidek szintjét, sőt, a plakkok méretét sem. Ebből arra lehet következtetni, hogy a szívbetegeségek elleni védelem kialakításához nagyobb dózis szükséges a nattokinázból, valahol a napi 6000–12 000 FU közötti tartományban. Viszonyításképp, az európai ajánlás 2000 FU.

A kutatás során az is kiderült, hogy a mozgás is sokat számít – akik napi kevesebb mint 5000 lépést tettek meg, azoknál 31, míg akik ennél többet, azoknál 37,5 százalékkal csökkent a plakkok mérete.

Fontos ugyanakkor, hogy a kínai vizsgálatnak megvoltak a maga korlátai – például az, hogy nem volt kontrollcsoport, tehát nem vetették össze az eredményeket olyanokéval, akik nem fogyasztottak nattokinázt. Ez fontos lehetne annak megállapításában, hogy esetükben hogyan változott a plakkok mérete, valamint sok más.

A fogyókúra és a mozgás is jól bevált módszereknek számítanak az érelmeszesedés kockázatának csökkentésére, így már ezek figyelembe vétele is sokat számíthat, ha valaki szeretné elkerülni a későbbi szívproblémákat.

