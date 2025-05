Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt a vártnál is rosszabb gazdasági eredményről. Szerinte elveszítenék a cselekvőképességüket, ha arról kezdenének beszélni, rajtuk kívül eső okok miatt következtek be a gazdasági folyamatok. Orbán Viktor szerint az, amit a tiszás Kollár Kinga tett, gonosz dolog. Hamar megérkezett Magyar Péter elvtársazós, hazugozós reakciója is. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt a vártnál is rosszabb gazdasági eredményről. Szerinte...","id":"20250502_orban-viktor-interju-kossuth-radio-gdp-ukrajna-tisza-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"d8f2b82f-2bfa-4b21-aeeb-0bcb3d3d1895","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_orban-viktor-interju-kossuth-radio-gdp-ukrajna-tisza-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 08:59","title":"Orbán Viktor a rossz GDP-adatról: Engem nem az érdekel igazán, hogy mi az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5a3529-61a3-458b-a8f1-f11897266418","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érett felnőtt működés sajátossága, hogy tudunk haragudni is az édesanyánkra, miközben nagyon szeretjük. Hogyan tudjuk érett fejjel tisztázni a gyerekként megélt sérelmeinket és megbocsátani a hibáiért? Hol akadhat meg ez a folyamat, és mivel lehet továbblendíteni? Mi a jelentősége a serdülőkornak az anya-gyerek kapcsolatban, és mi múlik az apákon?","shortLead":"Az érett felnőtt működés sajátossága, hogy tudunk haragudni is az édesanyánkra, miközben nagyon szeretjük. Hogyan...","id":"20250502_Az-anyak-napja-a-megbocsatase-is-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b5a3529-61a3-458b-a8f1-f11897266418.jpg","index":0,"item":"2025e331-6758-40e3-acbd-a4cb50552666","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250502_Az-anyak-napja-a-megbocsatase-is-lehet","timestamp":"2025. május. 02. 09:28","title":"Az anyák napja a megbocsátásé is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","shortLead":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","id":"20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b.jpg","index":0,"item":"f62d1569-13d4-4196-9220-fce3419d3215","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","timestamp":"2025. május. 02. 15:26","title":"Gázolás miatt leállt a vasúti forgalom Újpest és Aquincum között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként járulnak hozzá az ilyen fényviszonyok az ébredés kellemesebbé tételéhez.","shortLead":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak...","id":"20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c.jpg","index":0,"item":"6f6c9510-99f0-4437-ad5b-e09acbed8f8d","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","timestamp":"2025. május. 03. 08:45","title":"Hogyan segítik vagy rontják a fényviszonyok az ébredést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány a 100 új gyár programot is meghosszabbítaná, ha kell, Bicskéig – mint a felcsúti kisvasutat. Nagy Márton után most Orbán Viktor is már 150 új gyárról beszél.","shortLead":"A kormány a 100 új gyár programot is meghosszabbítaná, ha kell, Bicskéig – mint a felcsúti kisvasutat. Nagy Márton után...","id":"20250502_Orban-is-kiallt-Nagy-Marton-otlete-mellett-pedig-a-gyarorszag-projekt-jo-esellyel-kudarc-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"5328aebc-e4be-4440-9815-e946d1dcb8aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250502_Orban-is-kiallt-Nagy-Marton-otlete-mellett-pedig-a-gyarorszag-projekt-jo-esellyel-kudarc-lesz","timestamp":"2025. május. 02. 13:46","title":"Orbán is kiállt Nagy Márton ötlete mellett, pedig a gyárország-projekt jó eséllyel kudarc lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek tartva lehet legyőzni”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek...","id":"20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b.jpg","index":0,"item":"df7ad071-d0f4-430e-be4e-b8f6e5afe5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","timestamp":"2025. május. 03. 11:40","title":"Magyar Péter válaszolt Gulyás Gergelynek: Tőlünk sohasem fogtok másokat a személyükben bántó állításokat hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Áldozatokról és károkról nem érkezett hír és ezúttal cunamiveszélyt sem rendeltek el.","shortLead":"Áldozatokról és károkról nem érkezett hír és ezúttal cunamiveszélyt sem rendeltek el.","id":"20250503_Ujabb-foldrenges-volt-Chile-es-Argentina-partjainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"89d95587-97b1-4bf6-a827-a6d8f167d09a","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Ujabb-foldrenges-volt-Chile-es-Argentina-partjainal","timestamp":"2025. május. 03. 08:22","title":"Újabb földrengés volt Chile és Argentína partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b45dea-a39f-40bf-a732-e684c239cc73","c_author":"Horn Andrea ","category":"tudomany","description":"Minél idősebbek vagyunk, annál valószínűbb, hogy eltörjük valaminket. Nem kell ehhez feltétlenül elesni, elég lehet egy ütés vagy akár egy tüsszentés is attól függően, hogy milyen állapotban vannak a csontjaink. A jó hír az, hogy nem kell beletörődnünk.","shortLead":"Minél idősebbek vagyunk, annál valószínűbb, hogy eltörjük valaminket. Nem kell ehhez feltétlenül elesni, elég lehet...","id":"20250503_csontritkulas-megelozes-taplalkozas-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b45dea-a39f-40bf-a732-e684c239cc73.jpg","index":0,"item":"f727965e-f872-4f3a-a675-716137f772bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_csontritkulas-megelozes-taplalkozas-mozgas","timestamp":"2025. május. 03. 12:00","title":"Az erős csontok titka: így tehetünk a csontritkulás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]