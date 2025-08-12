A Földnél 20 millió évvel idősebb meteorit csapódott egy amerikai lakóházba

Június végén még egy autó kamerája is felvette, amit egy meteorit (légkörbe lépett meteor) tűzgömbként hullik le az Egyesült Államok délkeleti részén, a Georgia állambeli McDonough városánál.

New details on likely ‘fireball’ over Georgia 11Alive Meteorologist Melissa Nord has the latest on a likely fireball over the southeast United States. Subscribe to 11Alive on YouTube: https://www.youtube.com/11Alive 11Alive+ Watch Your News Now: https://www.11alive.com/watch or text “plus” to 404 885 7600 to download. Website: https://11alive.com Facebook: https://www.facebook.com/11Alive/ Get the 11Alive app: https://interactive.11alive.com/appredirect/

Az űrből érkező kőzet ugyan a légkörbe lépést követő – a környező államokban is jól hallható – robbanás és a további égés során tömege jelentős részét elveszítette, apró darabjai így is másodpercenként egy kilométeres (3600 kilométer per órás) sebességgel értek földet. A meteorit darabjai a kisváros egyik házának tetejét is átszakították. A házban lakó férfi elmondta, hogy a kertjében azóta is gyakran talál űrport, hogy a nagyobb darabokat elvitték tőle.

A lehullott űrkőzet törmelékét a Georgiai Egyetem kutatói gyűjtötték be és az elvégzett vizsgálatokból mostanra azt derítették ki, hogy a meteor mintegy 4,56 milliárd évvel ezelőtt keletkezhetett, vagyis durván 20 millió évvel korábban, mint a Föld – írja a BBC.

A becsapódás helyszínéről McDonough-meteoritnak elnevezett objektum már a 27., amelyet Georgia államban azonosítottak. A kőzet vizsgálatait vezető geológus, Scott Harris szerint a technológia fejlődésének hála egyre több meteort fognak tudni azonosítani, és ezek a megfigyelések a most lehullott kő vizsgálatának eredményeivel együtt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy nagyobb meteorit katasztrófával fenyegető esetleges becsapódását időben előre lehessen jelezni és el lehessen hárítani. „Sose tudhatjuk, hogy mikor áll majd elő ilyen helyzet” – figyelmeztet Harris.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.