34 év után lezárul az internet nagy korszaka, megszünteti a betárcsázós internetet az AOL

Aki csak látta az 1998-as, Tom Hanks és Meg Ryan főszereplésével készült „You’ve Got Mail” című romantikus vígjátékot, az bizonyára jól emlékszik a film fontos cselekményelemére, a betárcsázós netszolgáltatás sípoló, búgó hangjaira. Abban az időben amerikaiak milliói köszönhették az America Online néven is ismert AOL-nak, hogy beléphettek az internet világába. A szolgáltatás, a betárcsázós (dial-up) technológia mai szemmel megmosolyogtató, azonban akkor ez volt az egyetlen lehetőség, hogy a felhasználók felléphessenek a világhálóra.

A telefonvonalon zajló kapcsolat leggyakoribb sávszélessége – a közvetítőként használt modemtől és a hívott számítógépes telefonközponttól függően – leggyakrabban 56 kbps volt, bár a forgalmas időszakokban inkább az alacsonyabb értékek voltak jellemzőek. Viszont abban az időben a gyorsabb kapcsolatok még nem voltak széles körben elérhetők vagy megfizethetők, így csupán így nyílt lehetőség arra, hogy a felhasználók e-mailezhessenek, böngészhessenek.

A mára a Yahoo és a nagy vagyonkezelő Apollo Global tulajdonában lévő AOL nemrégiben kiadott egy közleményt a weboldalán, amelyben azt írta, hogy „rutinszerűen értékeli termékeit, és úgy döntött, hogy 2025. szeptember 30-án megszünteti a ritkán használt betárcsázós internetet”, véget vetve több mint három évtizedes működésének.

E döntés érthető, hiszen az évek során a betárcsázós kapcsolatokat nagysebességű vonalak váltották fel, amelyek több ezerszer gyorsabban működnek. Ráadásul a 2023-as amerikai kormányzati becslések szerint az Egyesült Államokban kevesebb mint 300 ezer ember számolt be arról, hogy csak betárcsázós internetkapcsolata van, szemben a szélessávú szolgáltatással rendelkező több mint 300 millióval.

„Köszönöm az emlékeket, nyugodj békében” – írta az AOL társalapítója, Steve Case, aki az 1990-es években a cég növekedését irányította. A cég egyik szóvivője viszont megerősítette, hogy „a változás nem érinti az AOL számos más értékes termékét és szolgáltatását, amelyekhez az előfizetők a csomagjaik részeként továbbra is hozzáférhetnek”.

