Az MBH minden ügyfelét érinti: máshogy lehet belépni a netbankba, jelszó sem kell hozzá

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonosítási szolgáltatása az IdomSoft által fejlesztett mobilalkalmazáson keresztül teszi lehetővé az ügyfelek digitális, személyes megjelenés nélküli hitelesítését. Az MBH Bank – a hazai bankszektor élmezőnyében – több elektronikus lakossági ügyfélcsatornáján is elérhetővé tette a DÁP-alapú bejelentkezést.

A pénzintézet tájékoztatása szerint az új funkció első használata során az ügyfeleknek össze kell kötniük a DÁP-profiljukat az MBH Bank internetbanki rendszereivel a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban történő QR-kódos azonosítás és a hagyományos – felhasználónév- és jelszóalapú – hitelesítés egyszerre történő használatával. Ezt követően a rendszer eltárolja az adatokat, így a későbbi belépések során már elegendő kizárólag a DÁP-azonosítás használata.

A hagyományos bejelentkezési lehetőségek természetesen továbbra is elérhetők maradnak, az ügyfelek szabadon választhatnak a belépési módok között.

