Blokkolják a SIM-kártyáját annak, aki rosszat ír a kormányról, 20 éltető bejegyzést kell közzétenni a visszakapcsolás előtt Iránban

Keményen büntetik a kritikus állampolgárokat az iráni hatóságok: egyszerűen blokkolják a SIM-kártyáikat, ha hangot adnak a kormánnyal szembeni elégedetlenségüknek a közösségi médiában.

Mint a Szabad Európát is működtető RFE/RL hírlevele, a The Farda Briefing rámutat: nem csak az újságírók és az aktivisták célpontjai a dolognak, hanem akadémikusok és egyszerű polgárok is. Ráadásul tényleg nem kell sokat tenni azért, hogy valakire drákói szigorral csapjanak le: elég közzétenni valami kritikusat az X-en, az Instagramon vagy más online platformon, és elveszik az adott ember mobil-hozzáférését. Így nem tud hívást indítani, mobilinternetezni, üzenetet küldeni sem.

Ha szeretnék visszaszerezni a SIM-kártyájukat – s így a vele járó szolgáltatásokat –, törölniük kell a kritikus tartalmat, és ígéretet kell tegyenek arra is, hogy a jövőben nem tesznek kritikus kijelentéseket. A híradás szerint arra is van példa, hogy ha csak akkor aktiválják az illető mobilszolgáltatásait, ha vállalja, hogy közzétesz húsz olyan bejegyzést, amelyben az iráni kormányt támogatja.

Jogi szakértők szerint ez a módszer még Irán törvényei szerint is illegális, és szembemegy a nemzetközi normákkal is. Ráadásul Iránban a SIM-kártya elvesztése egyenlő azzal, hogy az illető elveszíti a hozzáférését mindenféle alap digitális infrastruktúrához is – ez pedig egy elég erőteljes formája a nyomásgyakorlásnak abban az országban, ahol a cenzúra már most is erőteljesen jelen van.

India szabadságindexe már így is rendkívül rossz, a Freedom House legújabb jelentése a homályosan megfogalmazott törvényeket, valamint a durva büntetéseket hangsúlyozza. Az emberek egyre inkább félnek nyíltan felszólalni, amelynek az online megfigyelés a fő okozója.

