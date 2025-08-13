Vége a mókolásnak a Samsung telefonjain

A rendszerbetöltő – közismert nevén: bootloader – feloldása jól ismert azok körében, akik szeretik egy kicsit egyedibbé tenni az androidos készüléküket, vagy kisajtolnának belőle többet is. Olyan funkciókat és képességeket, melyeket a gyártó nem tett lehetővé.

Ez persze igényel némi hozzáértést, a készülékek ilyen mértékű piszkálgatása ugyanis nem kockázatoktól mentes, és alapvetően a gyártók sem lelkesednek ezért a dologért – arról nem is beszélve, hogy bizonyos fejlesztők, például a bankok sok esetben észlelik a turpisságot, és nem engedélyezik az alkalmazásaik futtatását az ilyen eszközökön. (Főleg biztonsági megfontolásból.)

A Samsung eddig alapvetően nem tiltotta a bootloader kinyitását, legalábbis a világ legtöbb pontján – az Egyesült Államokat leszámítva. Úgy tűnik azonban, hogy a cég most szigorít, a SammyGuru ugyanis arra utaló bizonyítékokat talált az Android 16-ra épülő One UI 8-ban, hogy a Samsung bezárja ezt a kiskaput.

Ezt – részletezi a 9to5Google – a Galaxy S25 Ultrán futó bétában, valamint a Galaxy Z Flip7 és Fold7 szoftverében is megfigyelték. Utóbbi két mobil már gyárilag a One UI 8-cal került a boltok polcaira. Erre utalnak kódrészletek is.

A legtöbb felhasználó számára ez nem jelent semmit – legalábbis akkor, ha a Galaxy készülékeiket úgy használták eddig, ahogyan a dobozból is kiemelték. Akik azonban szerették az egyedileg módosított operációs rendszereket telepíteni, aligha fognak örülni a Samsung változtatásának – ami valahol érthető, elvégre ez egy elég komoly beavatkozás.

Az egyelőre nem ismert, hogy a végleges One UI 8 a korábban kiadott készülékekre is elhozza-e majd ezt a szigorítást.

