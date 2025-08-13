A magyar iskolákat elnézve elképzelhetetlen: Katarban felhúznak 40 ezer m2-nyi iskolát, ez lesz a világ legnagyobb 3D-nyomtatott épülete

A Perzsa-öbölbe nyúló félszigeten elhelyezkedő Katarban rekorddöntésre készülnek: itt nyomtatnak ki 3D-ben két iskolát, amelyek mindegyike már magában is csúcsteljesítményt jelent. A többi 3D nyomtatott épülethez hasonlóan ezeket az iskolákat is úgy alakítják ki, hogy a nyomtatók, a megfelelő tervrajz alapján, rétegekben extrudálnak egy cementszerű keveréket egy robotvezérelt fúvókából, felépítve a szerkezetet. Miután ez a folyamat befejeződött, hús-vér építők költöznek be, hogy tetőt, ajtókat, ablakokat szereljenek be, és mindent hozzáadjanak, ami egy szerkezeti héj iskolává alakításához szükséges.

Az iskolák formáját Katar természetes sivatagi képződményei ihlették, ívelt, áramló falakkal, amelyek homokdűnékre emlékeztetnek. Ez a terv csak a 3D-nyomtatás által kínált geometriai szabadságnak köszönhető – lehetővé téve olyan organikus, parametrikus formák létrehozását, amelyek a hagyományos építési módszerekkel nehézkesek vagy költségesek lennének.

A kiterjedt előkészületeket követően – beleértve a helyszínfejlesztést, a berendezések összeszerelését és az üzemeltetési szimulációkat – hivatalosan is megkezdődött a nyomtatás. A projektért felelős UCC Holding összeállított egy elkötelezett 3D-s építőipari csapatot, amely építészekből, építőmérnökökből, anyagtudósokból és nyomtatási technikusokból áll. Az elmúlt nyolc hónapban ez a csapat több mint 100 teljes méretű tesztnyomtatást végzett a 3D építőipari nyomtatási technológiákat tervező és fejlesztő COBOD cég nyomtatójával, egy erre a célra létrehozott dohai kísérleti helyszínen. A csapat betonkeverék-terveket dolgozott ki, validálta a teljesítményt a helyi éghajlati viszonyok között, és egyedi nyomtatófúvókát tervezett a pontosság és a sima extrudálás érdekében.

Az iskolákat a COBOD által gyártott egyedi nyomtatóval építik COBOD

Az iskolák egyenként 20 ezer négyzetméter beépített területtel, azaz összesen 40 ezerrel rendelkeznek majd, ami negyvenszer nagyobb, mint a világon eddig épített legnagyobb 3D-nyomtatással készült épület. „A két iskola kétszintes épületként épül, egyenként 100× méteres telkeken, így ez a projekt példa nélküli modell a jövőbe mutató oktatási infrastruktúra számára Katarban és az egész régióban” – mondja a UCC Holding szóvivője.

A hagyományos építési módszerekkel összehasonlítva a 3D nyomtatásnak számos környezeti, társadalmi és gazdasági előnye van. Jelentősen csökkenti a nyersanyag-pazarlást és a betonfelhasználást, így mérsékeli a szén-dioxid-kibocsátást. A helyszíni nyomtatás a szállítási igényeket is csökkenti, mérsékli az ellátási lánc kockázatait és felgyorsítja a projektek megvalósítását. Azáltal, hogy a műveleteket éjszaka ütemezik a magas hőmérséklet elkerülése érdekében, a folyamat jobb betonteljesítményt is biztosít, miközben csökkenti a port és a zajt.

A 3D-nyomtatott építkezés decentralizált jellege miatt rendkívül nehéz ellenőrizni azt az állítást, miszerint az iskolák negyvenszer nagyobbak, mint bármely más 3D nyomtatott projekt, de az vitathatatlan, hogy mindenképpen hatalmas objektumokról lesz majd szó.

