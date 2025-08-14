97%-os észlelési pontosság: ha bejelez ez az út mellé telepített rendszer, azonnal a fékre kell lépni

Sikeresen tesztelték Ausztráliában a világ első olyan technológiáját, ami a mesterséges intelligencia segítségével előzi meg, hogy az autók az úton átvonuló vadakkal ütközzenek – számolt be róla az Interesting Engineering. A rendszert a Sydney-i Egyetem és a Queenslandi Műszaki Egyetem mérnökei fejlesztették ki.

A rendszer az út szélén megjelenő állatokat monitorozza, majd amikor felbukkan egy veszélyt jelentő vad, valós időben küld jelzést az autósoknak. Mivel a fejlesztés nyílt forráskódú, így a világ bármely pontján hozzáférhető és alkalmazható lesz. A szakemberek szerint ez lehetővé teheti, hogy nagyobb biztonságban legyenek a veszélyeztetett állatfajok. Ilyenek például a vörös pandák Nepálban, az óriás hangyászok Brazíliában vagy a hópárducok Közép-Ázsiában.

iMOVE Cooperative Research Centre

A LAARMA (Large Animal Activated Roadside Monitoring and Alert) nevű rendszert Észak-Queenslandben tesztelték le a szakemberek egy olyan régióban, ahol gyakran gázolnak el az autósok kazuárokat. A rendszer oszlopokra szerelt érzékelőket – RGB kamerákat, hőkamerákat és LiDAR-t – kombinál egy öntanuló mesterséges intelligenciával, amely idővel javítja az észlelés pontosságát. A vadak észlelésekor a sofőröket villogó táblák figyelmeztetik a veszélyre.

Egy öt hónapos terepi kísérlet során Kurandában a LAARMA 97 százalékos észlelési pontosságot ért el, és több mint 287 észlelést regisztrált. Ez a járművek sebességét átlagosan 6,3 km/h-val csökkentette. Hogy a figyelmeztetés hatékony legyen, a Queenslandi Műszaki Egyetem kutatói olyan megoldásokat terveztek, amelyek a leginkább hathatnak az autósokra. Ezeket aztán számos tesztnek vetették alá, mielőtt kiválasztották a leginkább megfelelőt.

Mivel a rendszer önmagát fejleszti, ezért a kezdeti 4,2 százalékos észlelési arány 78,5 százalékra javult a kísérlet végére.

A szakemberek hamarosan a GitHubon teszik majd elérhetővé a program forráskódját.

