Ahelyett, hogy kidobták volna az autók leselejtezett akkumulátorait, lett egy sokkal, de sokkal jobb ötletük

Nincs szüksége hálózati energiára egy 2000 GPU-t működtető nem nyilvános adatközpontnak: a telephelyet legalább 12 megawatt energiát termelő napelemek működtetik, amelyeket akár 63 megawattóra kapacitású, újrahasznosított elektromos járművek akkumulátorai támogatnak. Észak-Amerika legnagyobb, nagyméretű napelemes és használt elektromosjármű-akkumulátorokkal működő mikrohálózatáról van szó, amelyet a mesterséges intelligencia alapú gyárak páratlan rugalmassággal és sebességgel való támogatására terveztek.

A projekt mögött a Tesla egyik alapítója, JB Straubel által gründolt Redwood Materials cég áll. Eddig a vállalkozás a leselejtezett lítium-ion akkumulátorokból származó kritikus ásványi anyagok kinyerésére összpontosított. Az új egység, a Redwood Energy, ezt a modellt kiterjeszti azáltal, hogy az újrahasznosítás előtt azonosítja a helyhez kötött tárolásra még alkalmas csomagokat. A vállalat szerint sok elektromos jármű akkumulátora eredeti kapacitásának több mint az 50 százalékát megőrzi – ez elegendő az alacsonyabb terhelésű hálózati alkalmazásokhoz, például a terheléselosztáshoz, a napelemes simításhoz és a tartalék áramellátáshoz.

Azt az adatközpontot, amelyet a Redwood újrahasznosított elektromosjármű-akkumulátoraival működtet, a Crusoe, mesterséges intelligencia infrasturktúra-szolgáltató üzemelteti. A Crusoe és a Redwood így együttesen meggyőző megoldást kínál a MI egyik legnagyobb kihívására: az energiaellátásra. A Redwood egy 100 MW-os projekteken is dolgozik, ami igen fontos fejlesztés lehet az energiaigényes adatközpontok számára, amelyek stabil és állandó energiaellátást igényelnek.

A Redwood Energy technológiája lehetővé teszi, hogy az elavult, de működőképes elektromosjármű-akkumulátorcsomagokat az újrahasznosítás előtt helyhez kötött tárolókká alakítsuk át. Azzal, hogy ezeket a rendszereket nagy igényű alkalmazásokban, például a mesterséges intelligenciához üzembe helyezzük, gyorsabb, tisztább és olcsóbb energiainfrastruktúrát építünk” – mondta Straubel. „Az újrahasznosított akkumulátorok és a Crusoe moduláris adatközpont-platformjának párosításával megbízható energiát tudunk biztosítani bárhol, ahol új számítási kapacitásra van szükség, anélkül, hogy éveket kellene várni az új hálózati kapacitásra.”

Bár a rendelkezésre álló megújuló energia, mint például a szél- és napenergia ideális, azonban a változó körülmények miatt gyakran megbízhatatlanok, ami arra kényszeríti az adatközpontokat, hogy fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodjanak. A Redwood-féle megoldások viszont segítenek biztosítani, hogy ezek a technológiai vállalatok hozzájussanak a szükséges tiszta energiához anélkül, hogy megterhelnék a helyi elektromos hálózatot.

