Megnéztek alaposabban a 975 000 megtekintésnél járó YouTube-videót, és valami nagyon izgalmasat fedeztek fel benne

2025. március 28-án, a pénteki déli imaórák alatt egy 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Mianmar középső részét, ez volt a legerősebb földrengés az országban több mint egy évszázada. A földrengésnek egyébként számos utórezgése volt, amely több mint 3600 áldozatot követelt.

A természeti katasztrófát követően került fel egy sokkoló videó a netre, a CCTV kamerával készített felvétel azt mutatta, ahogyan a föld kettészakad a földrengés során. A videó egy felszíni repedést rögzít, amikor a földmozgás egészen a felszínig szakítja a földet. Ez volt az első (és jelenleg az egyetlen) ismert eset, amikor egy törésvonal mozgását kamerával rögzítették.

A felvétel igen rövid idő alatt szétspriccelt a neten, és mára több mint 1,6 millióan látták. A Kiotoi Egyetem geofizikusai azonban valami olyasmit is észrevettek, ami feltehetően elkerülte az átlagnézők figyelmét. A klip ugyanis tartalmazza az impulzusszerű repedés és az ívelt törésvonal első közvetlen vizuális bizonyítékát is – magyarázza a Gizmodo a kutatók tanulmányára hivatkozva. A felvételből kiderült, hogy a törésvonal útvonala lefelé is lökődött. Míg a tudósok korábban mindkét jellemzőt szeizmikus adatokból, földrengés utáni megfigyelésekből következtették ki, ez a videó közvetlen vizuális bizonyítékot szolgáltatott.

Ahhoz, hogy minderre rájöjjenek, képkockánként elemezték törésvonal mozgását a videón. Észrevették, hogy a törésvonal 1,3 másodperc alatt 2,5 métert csúszott oldalra, 3,2 méteres csúcssebességgel. A földrengés során rögzített teljes oldalirányú mozgás jellemző a törésvonalakhoz hasonló repedésekre, de a törésvonal rövid időtartama jelentős felfedezés volt.

YouTube/Jesse Kearse

A csapat elemzése a csúszási útvonal finoman íveltségét is bizonyította, ami összhangban van a korábbi geológiai megfigyelésekkel. Ez arra utalhat, hogy az ilyen csúszások jellemzően íveltek, nem pedig teljesen lineárisak. Összességében a videó vizuális bizonyítékát nyújtja a barázdák mögötti ívelt csúszóvonalnak.

Az ilyesfajta videóalapú monitorozás hatékony eszköz lehet a szeizmológiában, példátlan betekintést nyújtva a földrengések viselkedésébe. Az ilyen szintű részletesség rögzítése alapvető fontosságú a földrengésfolyamatok jobb megértése és a jövőbeli nagy események során várható talajremegések előrejelzésének fokozása szempontjából – írják a kutatók a The Seismic Record folyóiratban megjelent tanulmányukban.

