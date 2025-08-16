Elege lett a Starbucksnak, miután sokan csak csapvizet kérnek, de azért nyomtatót, sőt asztali PC-t visznek be, hogy ott dolgozzanak a kávézóban

Gyakori látvány a Starbucks kávézókban, hogy sokan a lattéjüket kortyolgatva a laptopjuk billentyűzetét is nyomogatják. Néhány dél-koreai felhasználónak azonban enyhén szólva is sikerült visszaélnie a kávézólánc vendégszeretetével. Egyesek komplett irodai munkaállomást rendeztek be maguknak, sőt még válaszfalakat is hoztak, hogy kijelöljék „munkahelyük” határait. Voltak, akik nyomtatókat helyeztek el a közeli székeken, megakadályozva, hogy mások használják azokat. Ezeknek a bonyolult elrendezéseknek a fotói széles körben elterjedtek koreai online fórumokon. Helyi híradások szerint a Starbucks azon vásárlói, akik előszeretettel viszik be otthoni irodájukat a kávézóba, „egy kicsi, de kitartó ügyfélcsoportot” alkotnak.

Ezt viszont már a Starbucks sem hagyhatta. A Korea Herald arról számolt be, hogy az ország összes Starbucks kávézójában táblákat helyeztek ki, amelyeken tájékoztatják a vendégeket, hogy tilos az asztali számítógépek, nyomtatók, elosztók behozatala, és persze az irodai válaszfalak felállítása sem megengedett. Emellett arra is kérik a vásárlóikat, hogy ha egy időre elhagynák az asztalukat, akkor vigyék magukkal a holmijukat, és hagyjanak másokat is leülni a közös asztalokhoz.

A Starbucks Korea szóvivője elmondta, hogy ezt a döntést annak érdekében hozták, hogy az üzletek minden látogató számára kényelmesek legyenek. A háttérben amúgy Dél-Korea hatalmas kávézó-boomja áll: a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az országban működő kávézók száma 2015 óta csaknem megduplázódott, elérve a 100 ezret. Mindehhez a kávézók tanuló- és munkaterületként való népszerűsége is hozzájárult. Azonban mindennek van határa: a hosszú távú tartózkodás költséges lehet a tulajdonosoknak. Egy 2019-es becslés szerint egy 4100 wonos (3 dolláros) kávé ára 1 óra 42 percnyi ülőidőt fedez, utána már veszteségessé válik. 2024-re ez a szám 1 óra 31 percre csökkent.

A Starbucksnál hangsúlyozták, hogy nem tiltják be a laptopokat vagy a szokásos tanulási eszközöket, azonban az új szabály fellép az ellen, hogy a kávézókat teljes értékű irodákká alakítsák.

(Cikkünk nyitóképén egy elszigetelt irodai fülke látható egy koreai Starbucks kávézóban. Forrás: X)