Az ön Gmail-fiókja is veszélyben van, hackerek törték fel a Google rendszereit

Gyakorlatilag minden Gmail-felhasználó veszélyben van, miután hackerek fértek hozzá a Google Salesforce-adatbázisához – derül ki a Forbes jelentéséből.

A hozzáférés révén a rosszindulatú felek már képesek támadást indítani a Gmail-fiókok ellen. Az ügyben már a Google is megszólalt, megerősítve, hogy valóban zajlanak támadások, és felhasználói adatok is kiszivárogtak. Öröm az ürömben, hogy ezek között jelszavak nincsenek, de a kinyert adatok segítségével adathalász támadásokat indíthatnak, melyek már veszélyesek lehetnek.

Mint a PCWorld hozzáfűzi, a Redditen már meg is jelentek olyan beszámolók, melyek valószínűleg az adatszivárgáshoz köthetők. Egyelőre telefonos csalók próbálkoznak, akik Google-alkalmazottnak adják ki magukat, és azzal keresik meg az embert, hogy valamilyen biztonsági probléma van a fiókjukkal.

Jó szándékról azonban szó sincs, csupán a Gmail „fiók-helyreállítását” ígérik, ami persze hamis, és a folyamat során végül megkaparintják a felhasználó jelszavát. Így végül a jogos tulajdonost ki is zárhatják a Google-fiókjából.

Akcióba lendültek az orosz hackerek, ügyes trükkel játsszák ki a Gmail szigorú védelmét Az amerikai külügyminisztérium nevében keresik meg az embereket azok a hackerek, akik célja, hogy hozzáférjenek az áldozatok teljes levelezéséhez.

Ha a következő időszakban megkeresik valamilyen hasonló ügyben – akár e-mailben, akár telefonon –, tegye le azonnal, a biztonsági beállításait pedig mindig közvetlenül a myaccount.google.com oldalon tekintse át – és csakis itt módosítson bármit is.

Érdemes beállítani az azonosítókulcsos bejelentkezést is, mely az adathalász támadások ellen is véd – jelenleg ez a legbiztonságosabb belépési mód. Ide kattintva hozhat létre egyet, de ezen az oldalon leírást is talán róla.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.