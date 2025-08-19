Vizsgálat indul a Meta ellen, mert „érzéki” beszélgetéseket folytathat gyerekekkel a cég eszköze

Vizsgálat indulhat a Meta ellen az Egyesült Államokban, miután kiszivárgott dokumentumokból kiderült: a cég mesterséges intelligenciája „érzéki”, valamint „romantikus” beszélgetéseket folytathat gyerekekkel – írja a BBC.

A dologra rávilágító belső dokumentumokhoz a Reuters hírügynökség jutott hozzá. Josh Hawley republikánus szenátor „felháborítónak és elítélendőnek” nevezte a dolgot, és azt kérte, had tekinthesse meg a dokumentumot – valamint, hogy láthassa, mely szolgáltatások kapcsolhatók hozzá.

A Meta a BBC-nek elmondta: a szóban forgó, kifogásolt beszélgetések nem felelnek meg az irányelveiknek, így eltávolították azokat. A techóriás azt is kifejtette, hogy „egyértelmű irányelveik” vannak arra vonatkozóan, hogy milyen válaszokat adhatnak az MI-chatbotjaik, és ezek egyértelműen tiltják a gyerekeket szexualizáló tartalmakat.

A Meta belső dokumentumai emellett arra is rávilágítottak, hogy a cég chatbotja téves orvosi információkat adhat, és provokatív beszélgetéseket folytathat olyan témákban, mint például a szex.

Josh Hawley szenátor úgy véli, „a szülőknek joguk van az igazsághoz”, a gyerekek pedig „megérdemlik a védelmet”. A szenátor egy példát is hozott: a Meta belső szabályzata állítólag megengedi, hogy a chatbotjai úgy nyilatkozzanak egy nyolcéves gyermek testéről, hogy „az egy műalkotás”, melynek „minden centije egy remekmű”. A Reuters jelentése egyébként más, szintén kifogásolható döntésekről is írt, melyek a Meta jogi osztálya szerint még elfogadhatóak a dokumentum szerint.

