Kigyulladt egy Boeing hajtóműve, kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép – videó

Kényszerleszállást hajtott végre a németországi Condor Airlines egyik Boeingje, miután kigyulladt az egyik hajtóműve – számolt be róla a brit Metro. A Düsseldorfba tartó DE 3665-ös járat helyi idő szerint szombaton 20 óra 29 perckor szállt fel Korfuról, 273 utassal a fedélzetén, majd a FlightRadar24 adatai szerint 40 perccel később landolt a dél-olaszországi Brindisi repülőterén.

Az egyik utas arról beszélt a Bildnek, hogy a jobb szárnyból lángcsóvák csaptak ki, a fedélzeten pedig néhány másodpercre elment az áram. Ekkor már érezni lehetett, hogy a gép nem emelkedik tovább. A TikTokra felkerült videók alapján a repülőgép jobb szárnyánál lévő hajtóműnél narancssárga villanásokat lehetett látni.

A hajtómű nagyjából 10 kilométeres magasságban jelzett hibát, ezért a pilóták leállították azt. Szerencsére senki sem sérült meg az incidensben. A gép személyzetét és az utasokat a légitársaság elszállásolta, majd vasárnap délelőtt egy másik járattal vitte el őket Düsseldorfba.

A légitársaság szóvivője szerint a narancssárga villanásokat egy kémiai reakció okozta, amely az égéstérben zajlott le.

