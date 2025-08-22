100-ból 98 ember belehal abba a ritka fertőzésbe, ami most egy vízisíző férfi életét követelte

Tragédiába torkollott egy egy Missouri állambéli férfi tavi kirándulása – halála oka azonban nem fulladás, vagy hasonló baleset volt, hanem egy ritka, de csaknem mindig végzetes fertőzés, amit vízisíelés közben kapott el.

Az állam egészségügyi minisztériuma a napokban hozta nyilvánosságra a férfi halálának részleteit. Az illetékes hatóságok még mindig vizsgálják az eset körülményeit, de az ismert, hogy az elhunyt személy a betegség megjelenése előtt néhány nappal még egy helyi tóban vízisíelt – fejti ki a Gizmodo.

A férfi agyevő amőbával (Naegleria fowleri) fertőződött meg, mely egy egysejtű, alakváltó amőba, szereti az édes vizet, és általában ártalmatlan, mivel leginkább baktériumokat fogyaszt. Még akkor sem okoz megbetegedést, amikor az ember véletlenül lenyeli vízzel.

A baj akkor kezdődik, ha orron keresztül jut be a szervezetbe – ezen az útvonalon ugyanis súlyos agyi fertőzést okozhat, amit PAM (primary amebic meningoencephalitis) néven tartanak nyilván. Ha bekerül az agyba, szaporodásnak indul, és szó szoros értelemben elkezdi megenni a sejteket.

A klímaváltozás miatt ott is megjelenhet az agyevő amőba, ahol korábban sosem fordult elő Az agyevő amőba, vagyis a Naegleria fowleri a meleg vizeket kedveli, így Amerika északi részén eddig nem igazán találkoztak vele. De csak eddig.

A fertőzés, valamint az általa kiváltott immunválasz is súlyos károsodást okoz – fejti ki a lap. Az első tünetek közé tartozik a láz, a hányinger, majd ezeket gyorsan felváltják a rohamok, a hallucináció, valamint akár a kóma is. A betegség halálozási rátája 98 százalékos, és ez a fertőződéstől számított alig két héten belül bekövetkezhet.

A fertőződések forrása – mint a férfi mostani eseténél is – az, amikor valaki vizet szippant fel véletlenül az orrával, például egy édes vízű tóból. Az amőba rendkívül jól érzi magát magasabb hőmérsékleti körülmények között.

Szerencsére rendkívül ritkák az ilyen fertőződések, az Egyesült Államokban 1962 és 2024 között a járványügyi hivatal szerint 167 esetet jelentettek. Az viszont már rendkívül szomorú adat, hogy közülük csupán négy ember élte túl a betegséget.

