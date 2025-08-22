Bizarr dolgok történnek a Trump-telefon körül, most épp egy Samsung mobillal népszerűsítik

A Trump Organization, az Egyesült Államok elnökének cége még június közepén jelentett be egy saját okostelefont, valamint egy saját mobilszolgáltatást – utóbbi a Trump Mobile nevet kapta, és az amerikai T-Mobile hálózatát használja.

Ami a mobilt illeti, a T1-ről azóta is viszonylag keveset tudni, mivel jórészt semmit nem árulnak el róla. A bejelentéskor még arról volt szó, hogy valamikor augusztus-szeptember környékén kerülhet a boltok polcaira, de azóta ezt módosították arra, hogy „az év későbbi szakaszában”.

Hasonlóan járt az az ígéret is, hogy a mobil az Egyesült Államokban fog készülni – pedig ez lett volna talán a legfontosabb –, mára már csak annyit írnak, hogy „büszkén amerikai”. Ezt persze lehetett sejteni.

A legnagyobb csavar a történetben azonban most jött: a Trump Mobile posztolt egyet az X-en, ami alapvetően nem lenne nagy szenzáció, mert a bejegyzés csak arról szól, hogy „a várakozásnak hamarosan vége”, és tessék előrendelni a mobilt. No de milyen mobilt!

A poszthoz rendelt fotón ugyanis egyáltalán nem az a készülék látszik, amit eddig hirdettek.

Trump Mobile on X (formerly Twitter): “🚨 The wait is almost over!The T1 Phone is powerful, sleek, and built with the features you need most.🔥 Preorder today & be among the first to experience it.👉 https://t.co/TjGv5Gz4AA pic.twitter.com/DM8eGim1NS / X” 🚨 The wait is almost over!The T1 Phone is powerful, sleek, and built with the features you need most.🔥 Preorder today & be among the first to experience it.👉 https://t.co/TjGv5Gz4AA pic.twitter.com/DM8eGim1NS

Persze érdemes megjegyezni, hogy a telefont még sosem lehetett látni teljes valójában, csupán renderképeken. A GSMArena által kiszúrt X-bejegyzés alatt még egy közösségi megjegyzés is van arról, hogy a képen egy photoshoppolt Samsung Galaxy S25 Ultra látható, egy, a Spigen által gyártott tokban. Igen, utóbbinak a logója még ott is van az amerikai zászló közepén. És hát valóban, ez egy az egyben a Samsung mobilja, és cseppet sem hasonlít a júniusban bemutatottra (amit cikkünk nyitóképén is láthat).

Hogy mi történt, rejtély, és csak bizarrabbá teszi az egészet, hogy a Trump Mobile weboldalán még mindig az eredeti mobil látható. Akkor is, ha rákattint az X-bejegyzésben lévő linkre.

Egyelőre csak találgatni lehet azzal kapcsolatban, hogy mi történik – végül egy aranyozott, amerikai zászlós tokba zárt Samsung mobil lesz az egészből? Rejtély. Talán még idén kiderül, ha valóban elkezdik kiszállítani a telefonokat.

A legjobb reakció az egészre a Spigentől érkezett az X-poszt alá: „??? bro what”, amit magyarra leginkább úgy lehetne átültetni, hogy „tesó, mi van?”.

Hogy miért lehet adatvédelmi rémálom a készülék, arról itt írtunk.

